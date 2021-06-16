Лікар назвала справжні джерела весняної алергії: як їх визначити

Алерголог, пульмонолог, педіатр, кандидат медичних наук і засновниця медичного алергологічного центру Майя Руселевич назвала справжні джерела весняної алергії, повідомляє Сlutch.

Якщо ви підозрюєте алергію на пилок дерев, але симптоми поновлюються або поглиблюються ще й після перекусів, згадайте, що ви їли:

кісточкові фрукти (яблуко, груша, вишня, персик, ківі, абрикос, полуниця);

горіхи та боби (волоський горіх, лісовий горіх, мигдаль, арахіс, соя, квасоля, горох);

овочі (морква, селера, петрушка, спаржа, картопля).

Всі ці продукти посилюють прояви полінозу. Річ у тім, що у молекул пилку деяких дерев і молекул деяких продуктів схожі білкові структури. У обох в складі є білки суперсімейства PR-10. При алергії на пилок рослин, організм сприймає з'їдене яблуко, моркву або горіх як пилок, наприклад, берези. І відповідає проявом алергічної реакції. Це називається перехресна алергія.

Якщо ви помічаєте після з'їдених перерахованих вище продуктів загострення алергічних реакцій, аж до ангіоневротичного набряку (це набряк глибоких шарів дерми та підшкірних тканин), потрібно обов'язково звернутися до лікаря-алерголога. Лікар призначить моллекулярную діагностику, щоб виявити джерело істинної алергії. Його обов'язково потрібно буде виключити.

При алергії на одне дерево можуть з'являтися симптоми алергії на інше, а також, на продукти харчування.

Автор: Катерина Марченко