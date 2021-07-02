Дизайн двору приватного будинку: оригінальні ідеї в фото

Створення гармонійного образу двору, розташованого навколо приватного будинку, відноситься до різновидів ландшафтного дизайну. І якщо прийнято рішення самостійно втілити в реальність цю творчу діяльність, слід проаналізувати деякі її аспекти і принципи, а також оформити дизайн двору приватного будинку так, щоб він не тільки задовольняв ваш смак, але і відображав загальну стилістику ділянки, повідомляє Дом мечты.

Гарний двір - модна тенденція чи необхідність

Зовнішній антураж двору відіграє значну роль, оскільки саме його бачать домочадці і гості входять в будинок. Тому важливо, щоб атмосфера на цьому просторі спонукала до приємного проведення часу і відпочинку.

Слід уважно продумати розташування клумб і квітників, зелених груп, різних будівель, декоративних елементів прикрашають сад. Дизайн двору приватного будинку повинен радувати, залучати і бути гармонійним в будь-який час року.

Добудувавши до будинку невелику відкриту терасу на ній можна створити затишний куточок для відпочинку.

Невеликий затишний задній дворик в скандинавському стилі.

Приступаючи до оформлення прибудинкової території, уважно вивчають всю ділянку, оскільки важливо врахувати його особливості.

Це дозволить вирішити, які елементи оформлення будуть використані, наприклад, при перепадах висот.

У таких ситуаціях ефектно виглядають тераси прибудовані до будинку або окремо стоять альтанки.

Не менш органічно в дизайн двору приватного будинку вписується мальовничий альпінарій.

Будуть доречні елементи вертикального озеленення, квіти в підвісних кашпо.

Рівна поверхня передбачає чітке планування розміщення доріжок, клумб, декоративних водойм, посадок.

Підвісні лампочки витончено прикрасять сучасний двір приватного будинку.

Зручні шезлонги допоможуть максимально розслабитися і приємно відпочити в саду.

Організувати місце відпочинку можна де завгодно, в тому числі і під навісом відкритої тераси.

Гарне освітлення дозволить проводити час на свіжому до пізнього вечора.

Перш ніж приступити до оформлення двору, потрібно визначитися з необхідністю зведення підсобних приміщень з підбором місця для їх розташування і визначенням оформлювальних елементів, які будуть приховувати можливі не надто ефектні їх зовнішні поверхні.

Залежно від площі ділянки розраховують кількість пріоритетних зон, серед яких можуть бути ігрові та спортивні майданчики, зони відпочинку, кухонні куточки і т.д.

Мати окрему зону барбекю у дворі приватного будинку - мрія будь-якого дачника.

Гарний дворик з каміном, піччю і зоною барбекю.

Важливо! Меблі зручніше використовувати складні, щоб у міру необхідності прибирати її, звільняючи місце.

Декор для ділянки

Розробляючи дизайн двору приватного будинку, слід продумати кожну дрібницю. Однією з таких важливих деталей є використання декоративних елементів в якості прикраси ділянки.

Найбільшою популярністю користуються яскраві декоративні скульптурні зображення тварин, птахів, казкових персонажів. Їх можна зробити своїми руками з будь-якого підручного матеріалу, наприклад пластикових пляшок.

Незвичайна композиція з лійки і гірлянди.

Навіть звичайну садову тачку можна перетворити на справжній арт-об'єкт.

Декоративний колодязь зроблений зі звичайних дощок.

Якщо займатися оформленням власної присадибної ділянки планомірно і без поспіху, то це заняття перетвориться в захоплюючу творчість, в якому вдасться проявити свої художні нахили всім домочадцям.