Тенденції стильних стрижок для кучерявого волосся в 2021 році

Якщо з прямим волоссям на 2021 рік нам все ясно, то як щодо кучерявого? Стрижки для прямого і кучерявого волосся не можуть бути універсальними – кучеряві локони більш неслухняні, вимагають особливого догляду і, взагалі, їм не підходять звичні техніки, повідомляє Вона.

Сьогодні ми розповімо саме про модні тенденції для кучерявого волосся – володарки милих завитків беріть статтю собі на замітку!

Якщо у вас кучеряве м’яке волосся з великими локонами, вам ідеально підійде об’ємна коротка стрижка в стилі піксі. На потилиці краще зробити волосся якомога коротшим, а зверху залишити об’ємну “шапку” кучериків, які можна підкреслити незвичайним фарбуванням.

Боб теж може підійти жінкам з кучерявим волоссям. Правда, техніка стрижки буде відрізнятися: кучеряве волосся стрижуть на сухо, щоб отримати рівну і чітку форму із збереженням завитка. Боб на кучеряве волосся може бути укороченим або середнім – саме ці дві тенденції будуть панувати в 2021 році.

Піксі-ірокез – ідеальний та модний варіант короткої стрижки. Вона особливо гарно виглядає на не густому волоссі з дрібними кучерями.

Ще один сміливий варіант попередньої стрижки. Чим коротше волосся на потилиці і з боків, тим об’ємнішими здаються верхівка і чубчик біля лоба.

Піксі-ірокез можна комбінувати з чубчиком, якщо можна так назвати кілька вільних кучериків на лобі. Така стрижка добре підійде овальному типу обличчя з тонкими рисами.

Середній боб з чубчиком і шарами на потилиці. Стрижка не складна, але одна з найбільш підходящих для густого кучерявого волосся. Ідеальна і стильна форма!

Класика для афрокучерів: стрижка каре шарами. Виходить стильний А-силует, завдяки якому зачіска тримає форму. Довжина волосся при цьому може бути будь-якою.

Стрижка А-силуету з чубчиком. Підсильте ефект таким незвичайним фарбуванням – кучерики-пружинки будуть виглядати ще краще і рівніше.

Довге кучеряве волосся гарно виглядає само по собі. Зробіть кінчики трішки рівнішими і ваша зачіска придбає форму. Контрастне фарбування при цьому додасть образу незвичайності.

“Рожеве золото” і милі м’які кучері. Середній боб з чубчиком дуже добре підійде для такого образу.

Стрижка-хмара – ще один тренд для кучерявого волосся будь-якої структури. Біля обличчя пасма стрижуться злегка шарами, щоб зачіска виглядала м’якшою.

М’яке довге хвилясте волосся важко зіпсувати: легка багатошарова стрижка піде йому тільки на користь. Чарівний образ, чи не так?

Кучеряве волосся з рівним зрізом чудово збирається в різні укладання. Якщо не хочете змінювати форму волосся, то просто підрівнюйте час від часу самі кінчики волосся, стрижка буде виглядати акуратно і свіжо.

Кілька каскадних пасом біля лоба будуть виглядати на зразок чубчика, якщо зібрати кучеряве волосся в зачіску. Беріть на замітку подібну стрижку і укладку – виглядає стильно!

Рівний багатошаровий боб – прекрасна можливість приборкати копицю кучерів і надати їм форми. Ця стрижка найбільш універсальна для будь-якої текстури кучерів.



