Як знизити ризик появи тромбів

Тромби формуються, коли тромбоцити в прискореному темпі відновлюють пошкоджені судини. Намагаючись їх закрити, щоб перешкоджати проходженню великої кількості крові, вони починають притягувати інші тромбоцити, повідомляє Men's Life.

Появі тромбів сприяють порушення циркуляції крові. Вони можуть бути викликані травмами, малорухливим способом життя, серцевими захворюваннями, зайвою вагою, курінням.

Щоб знизити ймовірність появи тромбів, експерти пропонують 3 простих методу.

1. Регулярна фізична активність

Через епідемію коронавіруса багато людей перейшли на віддалену роботу, стали рідше гуляти і виходити з дому. Однак недостатня фізична активність сприяє утворенню тромбів. Експерти рекомендують регулярно робити гімнастику, розтяжку. Також, якщо є можливість, можна купити бігову доріжку. Це відмінний варіант не тільки для пробіжок в домашніх умовах, але і для спортивної ходьби, наприклад, під час перегляду телевізора.

Регулярні заняття спортом покращують циркуляцію крові, в цілому здоров'я і самопочуття.

2. Відмова від сигарет

Сигаретний дим деструктивно впливає на судини. В результаті тромбоцити, щоб їх відновити, починають активно злипатися і утворювати тромби. Також підвищуються показники густоти крові.

3. Схуднення

На думку експертів, надлишок жиру в організмі погіршує циркуляцію крові по венах, погіршує якість крові і сприяє запальним процесам. Тому важливо контролювати свою вагу і не допускати появи зайвих кілограмів. Особливо важливо дотримуватися перераховані рекомендації людям, схильним до тромбозу і підвищеному згортанні крові. Виявити тромбоз на ранній стадії допоможе ультразвукове дуплексне сканування вен, а схильність до надмірної густоти крові - коагулограма.