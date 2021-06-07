Цукровий діабет у дітей: симптоми, лікування

Цукровий діабет - це нездатність організму виробляти (або правильно використовувати) гормон інсулін. Діабет 1 типу, що вимагає щоденного введення інсуліну (ін'єкцій або перорально), є аутоімунним захворюванням і найчастіше проявляється в дитячому віці, повідомляє Фитсевен.

Дане захворювання пов'язане з порушенням роботи імунної системи - вона помилково знищує певний тип клітин підшлункової залози. Результат - нездатність виробляти достатню кількість інсуліну, що регулює рівень цукру в крові.

Діабет у дітей

Схильність до діабету 1 типу закладається на генетичному рівні. Якщо один з батьків має це захворювання, воно може проявитися і у дитини з вірогідністю близько 1 до 20. Якщо ж діабет є у обох батьків, то ймовірність підвищується до 1 до 4 - тобто, до 25%.

При цьому, хоча діабет 2 типу також є генетичним захворюванням, в переважній більшості випадків він розвивається вже в дорослому віці - зазвичай на тлі багаторічної відсутності належного рівня фізичних навантажень і неправильного харчування (зокрема, надлишку ультра-обробленої їжі).

Як проявляється?

Оскільки діабет, перш за все, характеризується нездатністю організму регулювати рівень цукру в крові, головною ознакою цукрового діабету 1 типу є підвищений рівень глюкози - і пов'язані з ним зміни обміну речовин.

При цьому однозначно захворювання може бути діагностовано виключно при періодичному вимірі рівня цукру в крові за допомогою спеціальних приладів. Ставити діагноз в домашніх умовах самостійно не рекомендується - і, тим більше, не рекомендується призначати дитині ін'єкції інсуліну.

Симптоми

Непрямими симптомами діабету 1 типу і пов'язаного з ним високого рівня цукру в крові (як у дорослих, так і у дітей) є:

часте сечовипускання - пояснюється намаганням організму вивести надлишки цукру;

- пояснюється намаганням організму вивести надлишки цукру; вживання великої кількості рідини - наслідок сечовипускання;

- наслідок сечовипускання; підвищений апетит - нестача інсуліну заважає правильно використовувати енергію, що формує її недолік і пов'язаний з цим голод;

- нестача інсуліну заважає правильно використовувати енергію, що формує її недолік і пов'язаний з цим голод; втрата ваги - при неможливості використання цього енергію вуглеводів, тіло починає спалювати жир і м'язи;

- при неможливості використання цього енергію вуглеводів, тіло починає спалювати жир і м'язи; хронічна втома - наслідок нестачі енергії.

Чи можна вилікувати діабет?

Якщо цукровий діабет 2 типу можна вилікувати (точніше, нормалізувати чутливість організму до інсуліну) за допомогою низьковуглеводної дієти й регулярних фізичних тренувань, то діабет 1 типу невиліковний - принаймні, на сьогодні. Однак контроль рівня цукру в крові й регулярне введення інсуліну дозволяють мінімізувати негативні наслідки хвороби. На практиці діти з діабетом 1 типу повинні приділяти підвищену увагу правильності раціону - а також кількістю спожитого цукру.

Нові технології

Хоча інсулін був відкритий в 1869 році, методом штучного синтезу його стали отримувати лише в 1960-х, а комерційні препарати для ін'єкцій стали доступні в 1980-х. В даний час розроблені пероральні препарати інсуліну - кажучи простими словами, інсулін в пігулках.

Також технології дозволили істотно спростити процедуру вимірювання рівня глюкози в крові - на зміну лабораторних тестів і смужках-індикаторах (вимірює цукор в сечі) прийшли прилади, що визначають цифру в безперервному режимі та посилають дані на смартфон.