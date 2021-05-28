Модний дизайн стельового покриття

Модний дизайн стельового покриття

Одним і найважливіших етапів облаштування будинку є створення дизайну стелі. Правильно підібране стельове покриття може не тільки вигідно доповнити і підкреслити інтер'єр, але і допоможе приховати нерівності і недоліки, а також раціонально розмістити освітлювальні прилади, повідомляє Remontbp.

Натяжні стелі

Найрізноманітніші натяжні стелі не втрачають своєї популярності, а дизайнери продовжують радувати нас новими і цікавими конструкціями.

Screenshot_67-4.jpg

Серед різноманіття такого виду стельового покриття можна виділити кілька видів. Одними з виділяються видів є різьблені стелі, виконуються з двох і більше натягнутих полотнищ, одне з яких служить фоном для вигідного контрасту.

2-8.jpg

В якості освітлювальних приладів, для того, щоб підкреслити незвичайні візерунки, використовують підсвічування або світлодіодну стрічку.

Screenshot_16-8.jpg

Також можна виділити натяжні стелі з 3-д ефектом, які прекрасно впишуться в інтер'єр в сучасному стилі.

Головне тут - дотримуватися балансу, а також розбавляти інтер'єр скляними, затемненими і глянсовими поверхнями.

Screenshot_60-3.jpg

Ширяють стелі - це натяжні стелі з прозорою плівкою, яка натягнута на каркас.

Screenshot_42-4.jpg

У звичайному стані такі стелі не виділяються, однак при включенні рівного світіння він починає грати новими фарбами, виглядає сучасно і заворожливо.

Ну а за допомогою дзеркальних натяжних стель приміщенню можна надати відчуття легкості, свіжості і нескінченності.

3-9.jpg

Підвісна стеля

Підвісні стелі - це конструкції, найчастіше виконані з гіпсокартону, які тримаються на металевих або, рідше, на дерев'яних рейках, і залишають між собою простір.

Screenshot_7-9.jpg

Такі стелі бувають двох видів: прохідні і непрохідні. Прохідні стелі мають конструкцію з легким доступом в простір всередині конструкції, для проведення технічних робіт. Несуміжні ж стелі мають цільну конструкцію, тому для доступу до внутрішнього простору стелю доведеться розбирати.

4-11.jpg

Підвісні стелі можна встановити при необхідності приховати великі нерівності стелі, утеплити його, приховати комунікації або зробити звукоізоляцію.

5-9.jpg

Голий бетон

Бетонна стелю виглядає стильно і грубо. Він прекрасно впишеться в інтер'єри в стилі індастріал, мінімалізм або лофт. Найчастіше такі стелі виконуються в строгій монохромній гамі, в білих, сірих або темно-сірих кольорах.

6-8.jpg

Мінусами такого стельового покриття є: труднощі при виборі освітлювальних приладів, бо не всі можуть підійти по стилю, а також те, що така стеля візуально звужує простір і недоречно виглядає в маленьких приміщеннях з низькими стелями.

Однак існує й чимало плюсів, головним з яких, безумовно, є його практичність.

Screenshot_34-6.jpg

Він має прекрасну звукоізоляцією і пожежостійкість, а також відрізняється екологічністю і дешевизною.

7-9.jpg

Дерев'яні конструкції

Дерев'яні стелі неймовірно добре виглядають в заміських будиночках і котеджах, підкреслюючи екологічний стиль і тенденцію зв'язку з природою.

Screenshot_4-9.jpg

Дерев'яні конструкції також є універсальними, а такі стелі рясніють своєю різноманітністю.

Screenshot_24-6.jpg

Також вони довговічні і практичні, бо зберігають свій вигляд багато років після установки і постають досить міцною конструкцією. Таке покриття легко підтримувати в чистоті, а витрати на його установку будуть менші, ніж на багато інших видів стельового покриття.

8-9.jpg

Новини

analytics