Модний дизайн стельового покриття

Одним і найважливіших етапів облаштування будинку є створення дизайну стелі. Правильно підібране стельове покриття може не тільки вигідно доповнити і підкреслити інтер'єр, але і допоможе приховати нерівності і недоліки, а також раціонально розмістити освітлювальні прилади, повідомляє Remontbp.

Натяжні стелі

Найрізноманітніші натяжні стелі не втрачають своєї популярності, а дизайнери продовжують радувати нас новими і цікавими конструкціями.

Серед різноманіття такого виду стельового покриття можна виділити кілька видів. Одними з виділяються видів є різьблені стелі, виконуються з двох і більше натягнутих полотнищ, одне з яких служить фоном для вигідного контрасту.

В якості освітлювальних приладів, для того, щоб підкреслити незвичайні візерунки, використовують підсвічування або світлодіодну стрічку.

Також можна виділити натяжні стелі з 3-д ефектом, які прекрасно впишуться в інтер'єр в сучасному стилі.

Головне тут - дотримуватися балансу, а також розбавляти інтер'єр скляними, затемненими і глянсовими поверхнями.

Ширяють стелі - це натяжні стелі з прозорою плівкою, яка натягнута на каркас.

У звичайному стані такі стелі не виділяються, однак при включенні рівного світіння він починає грати новими фарбами, виглядає сучасно і заворожливо.

Ну а за допомогою дзеркальних натяжних стель приміщенню можна надати відчуття легкості, свіжості і нескінченності.

Підвісна стеля

Підвісні стелі - це конструкції, найчастіше виконані з гіпсокартону, які тримаються на металевих або, рідше, на дерев'яних рейках, і залишають між собою простір.

Такі стелі бувають двох видів: прохідні і непрохідні. Прохідні стелі мають конструкцію з легким доступом в простір всередині конструкції, для проведення технічних робіт. Несуміжні ж стелі мають цільну конструкцію, тому для доступу до внутрішнього простору стелю доведеться розбирати.

Підвісні стелі можна встановити при необхідності приховати великі нерівності стелі, утеплити його, приховати комунікації або зробити звукоізоляцію.

Голий бетон

Бетонна стелю виглядає стильно і грубо. Він прекрасно впишеться в інтер'єри в стилі індастріал, мінімалізм або лофт. Найчастіше такі стелі виконуються в строгій монохромній гамі, в білих, сірих або темно-сірих кольорах.

Мінусами такого стельового покриття є: труднощі при виборі освітлювальних приладів, бо не всі можуть підійти по стилю, а також те, що така стеля візуально звужує простір і недоречно виглядає в маленьких приміщеннях з низькими стелями.

Однак існує й чимало плюсів, головним з яких, безумовно, є його практичність.

Він має прекрасну звукоізоляцією і пожежостійкість, а також відрізняється екологічністю і дешевизною.

Дерев'яні конструкції

Дерев'яні стелі неймовірно добре виглядають в заміських будиночках і котеджах, підкреслюючи екологічний стиль і тенденцію зв'язку з природою.

Дерев'яні конструкції також є універсальними, а такі стелі рясніють своєю різноманітністю.

Також вони довговічні і практичні, бо зберігають свій вигляд багато років після установки і постають досить міцною конструкцією. Таке покриття легко підтримувати в чистоті, а витрати на його установку будуть менші, ніж на багато інших видів стельового покриття.