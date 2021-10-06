О дитячих щепленнях: які необхідно повторювати в дорослому віці

Педіатр, завідуюча відділенням педіатрії в клініці R + Medical Network Юлія Гончаренко розповіла про те, які щеплення потрібно повторювати в дорослому віці, повідомляє Сlutch.

"Раз на десять років кожна доросла людина повинна вакцинуватися від дифтерії та правця. Остання вакцинація у дітей від цих хвороб в 16 років. Якщо людина пропустила щеплення-вона її робить і знову дотримується інтервалу в 10 років". - повідомила лікар.

Довідка: Дифтерія - гостра інфекція, при якій збудник впроваджується в основному через слизові оболонки, де утворюється специфічна плівка. В організмі він виділяє отруйні речовини-токсини.

Правець - це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням нервової системи й проявляється тонічною напругою скелетної мускулатури й генералізованими судомами. "Підчепити" правець можна через поріз або рану.

Найчастіше правцем хворіють у весняно-осінній період, коли під час сільськогосподарських і будівельних робіт найбільш вірогідні травми шкірних покривів і забруднення ранових поверхонь землею.

Чи може дитина захворіти через вакцину?

"Ні, дитина не може захворіти через вакцину, тому що частина вакцин не містить в собі живі віруси і бактерії, тобто вони інактивовані або ослаблені" - розповіла лікар.

Автор: Екатерина Марченко