Яку кашу готувати для собаки: поради фахівців

Раціон собаки повинен бути різноманітний, адже корисні мікроелементи, вітаміни, необхідні для нормального розвитку і здоров'я вихованців, містяться в різних продуктах. Тому в раціон повинні входити крупи, які є джерелом клітковини і вуглеводів, повідомляє Ukr.media.

Каші з круп можна варити самостійно або купувати готові консерви. Крупи повинні складати 25-40% раціону, залежно від породи.

Каші, які можна давати собаці

Гречана крупа багата мікроелементами — магнієм, залізом, кальцієм, калієм, містить білки, вітаміни групи «В» і «Е». Гречана каша сприяє зміцненню кісток, позитивно впливає на нервову, кровоносну системи, дозволяє прибрати зайву вагу.

Рис містить вітамін "В", а так само мікроелементи — цинк, залізо, калій, магній, кальцій. Рисова каша сприяє зміцненню судин, кісток, нормальній роботі серця, позитивно впливає на нервову і сечостатеву систему. Однак у деяких собак рис може стати причиною запорів.

Рис і гречку чергують або змішують (50 на 50) і дають в одне годування. Багато заводчиків годують своїх вихованців рисовою і гречаною кашею все життя, додаючи в раціон м'ясо і овочі.

Вівсяну крупу (або геркулес) можна давати своїм улюбленцям, але не кожному і не часто, тому що вівсянка може викликати алергічну реакцію (через рослинні білки) і привести до розладу шлунку. Вівсяна крупа містить жири і амінокислоти, а так само велику кількість білків, що надають корисну дію на організм собаки, вона краще геркулесу. Багато собак прекрасно перетравлюють геркулес, більш того деякі заводчики годують своїх вихованців переважно геркулесом і стверджують, що вихованці не хворіють, доживають до максимального віку. Тому тут слід перевірити реакцію організму на вівсянку, якщо почнеться алергія або інші проблеми зі здоров'ям, то геркулес потрібно виключити з раціону собаки або давати його в суміші з іншими кашами.

Манна крупа — найменш корисна каша, в ній міститься невелика кількість корисних мікроелементів (калій, залізо), мала частка клітковини (всього 0,2%), але велика кількість вітамінів групи «В». Манка незамінна для годування тварин із захворюваннями шлунку, а так само цуценят. Манка легко перетравлюється, сприяє нормальній роботі серця і позитивно впливає на нервову систему. Але не рекомендується давати манку у великих кількостях, тому що вона може спровокувати алергію.

Цуценятам можна давати вівсяну, гречану, пшеничну, рисову, ячну або пшоняну каші. Допустиме змішування різних видів круп (1: 1). В основному цуценят годують гречкою і вівсянкою, іншими кашами не слід захоплюватися.

Які крупи не можна давати собаці.

Не рекомендується давати пшоно, тому що від нього часто буває заворот шлунку, пшоно погано перетравлюється.

Категорично не можна давати кашу з кукурудзяної крупи, яка погано засвоюється (не перетравлюється) організмом собаки. Перлова, кукурудзяна крупи містять велику кількість білка і клітковини, тому можуть стати причиною алергії. Перловка не перетравлюється і часто стає причиною проносу. Перераховані крупи містять велику кількість рослинного білка, який і є причиною алергічної реакції собак.

Переймаючись питанням "які каші можна давати собакам?", не прагніть до різноманітності. Адже для собак краще, якщо їжа буде одноманітною, до однієї і тієї ж їжі шлунково-кишковий тракт краще пристосовується і експерименти з їжею для собак не доречні. Вони все-таки не люди і не потребують різноманітності їжі, можуть їсти одну і ту ж їжу все життя. Експерименти з їжею, в більшості випадків призводять до проносу, тому досить годувати одним або двома видами каш.

Не забувайте, що каша не повинна бути основою, її додають в невеликій кількості (кілька ложок, залежно від розміру тварини) до м'яса, овочів.

Крупи дозволяють насититися, але відчутної користі вони не приносять. Собака, звичайно, виглядатиме здоровою, вгодованою, не буде проблем з травленням, але каші потрібні, щоб вгамувати відчуття голоду, грубо кажучи "набити шлунок". Крупи відрізняються дешевизною, не всі можуть дозволити собі годувати вихованця одним м'ясом, вартість якого досить велика, тому щоб собака наситилася, до м'яса додають розварені крупи.

Автор: Наталія Юрчик