Протизапальний чай, який радить пити лікар

Хоча вода і вважається одним з кращих засобів для запобігання зневоднення і підтримки загального стану здоров'я, але це не єдиний спосіб. Є один протизапальний чай, який рекомендується вживати, як можна частіше, заради нашого гарного самопочуття, повідомляє Greatpicture.

Інтегративний гастроентеролог Марвін Сінгх, доктор медицини, каже, що органічний зелений чай з жасмином - один з його улюблених напоїв, сприятливих для кишечника. Цей чай, в холодному або гарячому вигляді, приносить вашому організму більше користі, ніж ви думаєте.

Чим корисний зелений чай з жасмином

Катехіни зеленого чаю, в першу чергу галлат епігаллокатехін (EGCG), мають протизапальну дію. Також було показано, що вони ефективно всмоктуються в шлунково-кишковий тракт (ШКТ), де ті ж властивості модуляції запалення можуть допомогти керувати або знижувати ризик розладів шлунково-кишкового тракту. Поряд з антиоксидантами, фітохімічні речовини наявні в зеленому чаї допомагають живити Akkermansia muciniphila, мікроб, що вистилає стінки кишечника.

З огляду на те, що наука виявила зв'язок кишечника і мозку, заспокійливі властивості чаю можуть заспокоїти не тільки шлунок, але й розум. Фактично, дослідження підтверджують це: вони показали, що зелений чай може поліпшити настрій і когнітивні функції. Зокрема, вживання всього лише половини чашки зеленого чаю знижує ризик депресії і деменції.

Протизапальний чай

Зелений чай - відмінний протизапальний засіб, сприятливий для кишкового мікробіома, який варто включити до свого звичайного розпорядку дня. Щоб зробити його ще більш заспокійливим і ароматним, спробуйте випити чашку зеленого чаю з жасмином або чай з м'ятою.

Крім того, такий чай може враховуватися в щоденне споживання води.