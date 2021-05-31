Які продукти здатні полегшити контроль за рівнем холестерину

За даними Клініки Майо, додавання у раціон цих продуктів сприяє м'якому зниженню рівня "поганого" холестерину ЛПНЩ. Підвищений рівень холестерину у крові загрожує закупоркою кровоносних артерій, що значно підвищує ризики розвитку серцевих нападів і інсультів, повідомляє Ukr.media.

Представники клініки розповіли, які три продукти можуть полегшити контроль за рівнем холестерину у організмі.

Овес

Цілісне вівсяне зерно є чудовим джерелом розчинної клітковини — даний тип харчових волокон перешкоджає всмоктуванню холестерину кишківником. Такий самий різновид клітковини містять квасоля, брюссельська капуста, яблука.

Мигдаль

Продукт відрізняється високим вмістом тієї ж самої клітковини, а також білка і жирних кислот, що поліпшують стан судинної тканини. Згідно з наявними даними, щоденне споживання жменьки мигдалю протягом трьох місяців дає ефект відчутного зниження рівня холестерину — ЛПНЩ у крові. Вчені зазначають, що "30 грамів горіхів на день сприяють зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань на 30 %, ризику інсульту — на 46 %".

Авокадо

Одна з переваг даного продукту — велика кількість мононенасичених жирних кислот (МНЖК). Саме ці кислоти містяться у складі основних продуктів відомої середземноморської дієти, рекомендованої для оздоровлення серцево-судинної системи. За словами експертів, природний контроль холестерину у організмі істотно поліпшується, якщо більша частина насичених жирів у раціоні людини замінюється на МНЖК. Дієтолог Хелен Бонд констатувала, що "щоденне додавання авокадо у меню може допомогти поліпшити рівень холестерину ЛПНЩ у пацієнтів з надмірною вагою або ожирінням".