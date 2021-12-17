Як какао впливає на організм людини

Коли набридає чай або кава, рука несвідомо тягнеться до пачки з какао, особливо якщо з темним шоколадом організм погано "товаришує". Ми з'ясували, що какао насправді є досить корисним продуктом, який точно заслуговує на появу у нашій домівці, пише Марина Семеніченко, Ukr.media.

А що у складі?

До слова, склад какао-бобів досить складний. Дубильні речовини, жири і органічні кислоти — лише мала частина багатого складу. Однак жирів у какао-бобах більше, ніж інших елементів, тож продукти з какао-порошку можна назвати калорійними, але усе не настільки страшно, якщо не зловживати ними. Важко знайти інший продукт, у якому вміст вітамінів групи В був би настільки ж високим.

Про користь

Колись давно какао-напій використовувався у медицині. Напій з какао-порошку використовували для лікування захворювань грудей, розладів шлунку, а французи пішли ще далі, почавши застосовувати какао як засіб для боротьби з нападами поганого настрою. У чомусь їх можна зрозуміти — какао дійсно підвищує настрій. Сьогодні наука знайшла більш ефективні способи боротьби з даними недугами, а какао-напій перейшов у розряд напоїв для задоволення.

Позбавлення від токсинів

Какао-напій багатий на антиоксиданти, причому тут їх значно більше, ніж у зеленому чаї, який є лідером за їх вмістом. Як ми знаємо, антиоксиданти надають позитивний ефект у профілактиці розвитку серйозних захворювань, тож не варто ігнорувати цей момент.

Допомога судинам

З віком необхідно приділяти судинам особливу увагу, а цей момент багато людей воліють ігнорувати, і дуже даремно. Як показали дослідження американських вчених, какао допомагає поліпшити кровотік і якоюсь мірою допомагає уникнути застою та утворення бляшок на стінках судин.У результаті серцево-судинна система працює набагато краще, проте це зовсім не означає, що розраховувати у цьому питанні можна на один лише напій — він є тільки допоміжним елементом.

Настрій просто відмінний

Повернемося до наших французів, які використовували какао у якості першого антидепресанту. Звичайно, впоратися з депресією какао ніяк не допоможе, а ось підняти настрій після важкого робочого дня або зарядити енергією у вихідний — будь ласка! Уся річ у тім, що какао сприяє виробленню серотоніну, який є гормоном радості.