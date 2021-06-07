Три причини виникнення ліні: не просто втома

Мабуть, кожна людина стикалася з лінню, психологи навіть характеризують її, як шкідливу звичку. Лінь - це відсутність бажання що-небудь робити і частіше за все вона виникає у відповідь на перевтому. Але є й інші причини її появи. Які саме, пише Світлана Шкурупій, Комментарии.

Незадоволені потреби

У людини є справжні бажання, а є ті, які він повинен виконати. І якщо кількість необхідних починає перевищувати кількість дійсно бажаних, то рівень нашої енергії падає, а емоційний підйом йде. В результаті з'являється лінь і ми шукаємо приводи, щоб нічого не робити. Щоб це виправити, почніть робити те, що приносить вам радість.

Непосильне завдання

Лінь може виникнути і в той момент, коли потрібно сісти і виконати складне завдання, або воно просто може вам таким здаватися. Людина долає страх, занепокоєння, невпевненість у своїх силах і організм одразу починає реагувати млявістю, відсутністю настрою, сонливістю. І сконцентруватися просто неможливо. У таких випадках, потрібно зрозуміти, що саме ви не хочете робити, і спробувати все ж почати рухатися до виконання завдання. Важливо робити це дрібними кроками, хвалячи себе за кожне невелике досягнення на шляху.

Тривожність

Коли людина переживає через щось, що потрібно зробити не прямо зараз, а в майбутньому, але при цьому вже відчуває почуття страху і тривоги, то мозок отримує певний сигнал. Він починає "сподіватися", що це не трапиться, і весь організм ніби сповільнюється в очікуванні. В результаті з'являється лінь, яка не дає нормально виконувати роботу і лише посилює невпевненість в успіху. Визначивши проблему, яка дає почуття тривоги, важливо морально готуватися до неї, спробувати пояснити собі, що в ній немає нічого страшного. Існує методика "від зворотного" - потрібно в фарбах уявити подію і її найстрашніші можливі наслідки. По-перше, це дає пропрацювати страх, і потім, в реальності він, як правило, стає менше. По-друге, часто, поки ми все представляємо, то вже починаємо розуміти, що нічого такого вже страшного статися просто не може.