Вплив апельсинового соку на мозок

Залишатися при здоровому розумі і добрій пам'яті навіть в похилому віці допоможе апельсиновий сік, повідомляє Сегодня.

Ряд досліджень, проведених фахівцями університету Східної Англії (Норідж), підтвердив цей факт. Своїми відкриттями вчені поділилися в журналі Frontiers in Neuroscience. Так, цитрусові захищають мозок від вікових змін, які часто призводять до розвитку деменції. Один з методів профілактики старечого недоумства - регулярно пити апельсиновий сік.

У дослідженні наголошується, що для поліпшення активності мозку і зниження вікових дегенеративних змін досить однієї склянки апельсинового соку в день. Фахівці вивчили сотні даних про те, як флавоноїди (рослинні поліфеноли) впливають на клітини головного мозку. Адже саме цими речовинами багаті цитрусові: особливо апельсини, а також лайми, лимони, грейпфрути.

Вживання цитрусових і вижатих з них соків, завдяки вмісту там антиоксидантів і протизапальних речовин, допомагає тканинам мозку краще функціонувати. А ще захищає мозок від пошкоджень, які викликають не тільки старість, але і хронічні захворювання.

Тим часом вчені чесні: 100% способу лікування вже почалася активної деменції поки не існує. Але поліпшити роботу мозку смачними цитрусами - вельми виправданий засіб. Дослідження, проведені на добровольцях показали, що апельсиновий сік також містить багато вітаміну С і геспередіна. Ці речовини позитивно впливають на роботу судин, в тому числі мозкових, нормалізують артеріальний тиск. Якщо у вашому раціоні мало цитрусових, то саме час його переглянути. Адже ці смачні плоди не тільки захистять від деменції, а також поліпшать функції пам'яті і навчання.

Світлана Євсєєва.