Як вибрати сухий корм для собак

Ветеринари в один голос твердять про те, що для собак набагато корисніше сухий корм, ніж натуральна їжа. Чому, повідомляє 66.ru.

Все дуже просто: він максимально збалансований білками / жирами / вуглеводами, насичений корисними вітамінами і мікроелементами, необхідними для комфортного самопочуття вихованця. Якщо ви годуєте собаку натуральною їжею, всі ці вітаміни і мінерали потрібно купувати додатково, а самостійно виміряти їх правильне дозування практично неможливо.

Поради щодо вибору сухого корму для собак, щоб вам було простіше визначитися з його різновидом.

Загальні рекомендації:

В якості основного джерела білка в кормі повинно бути м'ясо або риба. Часто в складі дешевих кормів на першому місці йде м'ясо, борошно, або борошно з субпродуктів, це не є добре.

Мінімальна кількість зернових культур. Корми з пшеницею і кукурудзою в складі категорично не рекомендуємо купувати для собак, так як ці культури важко перетравлюються і засвоюються організмом тварини. Не кажучи вже про те, що це сильні алергени, які можуть викликати ряд проблем зі здоров'ям. Зернові культури в складі допускаються, але в мінімальній кількості і на останніх місцях в складі.

Розмір гранул повинен бути порівняємо розміром собаки. Тварина має жувати, а не просто ковтати, тому корм і ділиться на види, відштовхуючись від розмірів певних порід.

Добре, якщо в складі корму немає ГМО, барвників, консервантів, ароматизаторів, підсилювачів смаку. Це теж дуже важливо для здоров'я вихованця.

Рекомендуємо купувати корм тільки в перевірених місцях, так як від умов його зберігання безпосередньо залежать смакові характеристики і корисні властивості продукту.

Орієнтуйтеся на вік і спосіб життя вихованця

На більшості кормів є маркування, що вказує на розподіл за віком тварини:

«Starter» (для цуценят);

«Junior» (протягом першого року життя);

«Adult» (для дорослих собак);

«Senior» (для старіючих, тобто від 8 років).

Що стосується способу життя, корм не може бути однаковим для активних собак і тих, хто веде малорухливий спосіб життя. Якщо самостійно ви не можете визначитися з раціоном харчування, рекомендуємо проконсультуватися з цього приводу з ветеринаром. Цілком ймовірно, що вашій собаці знадобиться спеціалізований корм, він додається в раціон для профілактики і усунення проблем зі здоров'ям. І пам'ятайте, що продукти мас-маркету ніколи не будуть якісніше кормів преміумклас.