Чотири найнестерпніші знаки Зодіаку серед жінок

Жінок прийнято вважати натурами скандальними. Але, виявляється, любительки гучних сварок народжуються в період правління на зодіакальному небосхилі чотирьох знаків Зодіаку, повідомляє Today.ua .

Дізнайтеся, кого зірки нагородили нестерпним характером?

Овен

Жінка-Овен не вміє жити в тихій і спокійній обстановці, час від часу їй потрібен драйв. Заради нього представниця цього знаку Зодіаку провокує з'ясування відносин на рівному місці. Коли пар вдалося спустити, вона відразу перетворюється на милу кішечку.

Близнюки

Жінка, яка народилася під знаком Зодіаку Близнюки, виходить із себе, якщо хтось чинить не так, як їй хотілося б. Якщо ж близька людина припустилася помилки, то дама-Близнюки може відразу вчинити істерику з моралями і докорами.

Лев

Левиці в принципі люблять бути в центрі уваги, якщо для цього потрібно вчинити з биттям посуду, що ж, вона це зробить з превеликим задоволенням. Жінка-Лев може ужитися тільки з сильним і вольовим чоловіком.

Скорпіон

З самого дитинства панянки, що народилися під цим знаком Зодіаку, відрізняються від своїх ровесниць важким характером. З віком тенденція тільки посилюється. Чим старше жінка-Скорпіон, тим скандальнішою і вимогливішою вона стає до рідних і близьких.