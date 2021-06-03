Дизайн балкона: варіанти облаштування та поради

Щоб отримати додаткову кімнату, необов'язково робити перепланування, якщо у вас є балкон. ﻿ На ньому можна обладнати робочий кабінет, зону відпочинку або ігрову для дітей, повідомляє РБК.

Світлодизайнери, архітектори та декоратори дали поради, як грамотно облаштувати балкон і як створити додаткову кімнату в квартирі.

Помилки

Дешеві матеріали

При облаштуванні балкона слід врахувати кілька нюансів. «Слід уникати використання недорогих нетривких і не екологічних матеріалів, таких як пластикові панелі, пластикова вигонка, сайдинг, лінолеум.

"Краще використовувати ті матеріали, з яких спочатку побудований будинок, і спробувати їх освіжити, пофарбувати або відреставрувати», - порадила архітектор-дизайнер Наталія Іванова.

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Нагромадження предметів

Ще однією розповсюдженою помилкою є накопичення предметів, які ускладнюють збирання і створюють візуальну кашу, зазначила Іванова. За її словами, якщо поставити багато шаф, до яких складно підібратися, ви не зможете ними повноцінно користуватися, а значить, сенсу в них немає.

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Велики меблі

Також слід відмовитися від занадто великої меблів.

«Це підходить тільки для великих терас. Навіть якщо у вас в теорії влазить велике крісло, краще звернути увагу на більш компактні варіанти і залишити вільний простір навколо », - зазначила дизайнер.

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Перебір з деталями

Ще однією розповсюдженою помилкою при облаштуванні балкона або лоджії є використання великої кількості яскравих деталей в маленькому просторі, вважає Іванова. За її словами, вони зроблять простір незатишним і візуально зменшать його.

Основні принципи

Утеплення

Якщо використовувати балкон не тільки як місце для того, щоб вийти на свіже повітря, посидіти в затишному кріслі і помилуватися міськими видами, то в сучасних реаліях як балкони, так і лоджії краще утеплити, встановити тепле скління і використовувати як частину квартири.

«При плануванні лоджії хорошим рішенням буде об'єднати її з кімнатою і поставити розсувну скляну перегородку (за законом це дозволено). А ось радіатори на лоджію виносити не можна. Тому в якості джерела тепла обов'язково варто передбачити електричну теплу підлогу (так як у сусідів внизу лоджія може бути не утеплена і буде некомфортно) і настінний електричний конвектор », - підкреслив засновник студії Decart Design Андрій Бубнов.

Фото: Decart Design

Стіни

У дизайні лоджії і балкона безліч можливостей. На підлозі самим практичним матеріалом буде керамограніт. Також можна використовувати паркет або інженерну дошку. Однак від перепадів температури і вологості між плашками можуть з'являтися невеликі щілини. З матеріалів краще вибирати натуральні.

«Якщо ви використовуєте вагонку, то бажано широку з мінімальною кількістю сучків. Тоді текстуру дерева можна зберегти і тонувати відтіночним антисептиком або покрити матовим лаком. Вузьку вагонку краще використовувати на одну стіну і пофарбувати щільною фарбою в яскравий колір. Якщо стіни рівні, то можна підібрати шпалери з текстурою під фарбування або шпалери з малюнком для акценту », - рекомендувала архітектор-дизайнер Наталія Іванова.

Вона підкреслила, що не варто перевантажувати стіни матеріалом.

Використовуйте вузьку вагонку на одну стіну (Фото: Decart Design)

Підлога

Варто приділити увагу підлоговому покриттю.

«Якщо є час і ресурси, то поміняйте його на яскраву плитку або плитку під терраццо. Плитку краще використовувати дрібного формату для невеликих приміщень або керамограніт під дерево. Якщо поміняти підлогу немає можливості, то використовуйте дерев'яний настил. Особливо це рішення актуально для відкритих балконів. Плитки з акації розміром 33 × 33 см водостійкі і їх можна прибрати на зиму », - рекомендувала Іванова.

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Світло

Освітлення - не тільки важливий функціональний елемент будь-якого приміщення, а й інструмент дизайну. З його допомогою можна візуально збільшити простір або, навпаки, відвернути увагу від не естетичних деталей, додавши світлові акценти, а також створити потрібну атмосферу. При висвітленні закритого теплого балкона або лоджії використовуються ті ж світлові прилади, що і в інших кімнатах. Місце монтажу може бути будь-яким: стеля, стіни, підвіконня або підлогу.

Розумні світильники

Найсучаснішим і стильним рішенням при цьому буде використання розумних ламп і світильників - за допомогою смартфона або голосового помічника ви зможете управляти інтенсивністю і кольором освітлення, включати різні світлові сценарії на кшталт тропічного заходу або північного сяйва, свічки, що горить або світанкового сонця, рекомендувала глава з корпоративних комунікацій Signify в Росії і СНД Наталія Неверского. За її словами, за допомогою освітлення можна повністю трансформувати балкон без ремонту і перефарбовування стін.

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Основне освітлення

Для основного освітлення використовуйте вертикальний потік світла - він візуально підніме стелю і розширить стіни, додавши повітря, радить Неверского.

Люстри і світильники на стелі візуально розширять стіни (Фото: Kitti Tantibankul / shutterstock)

Портативні і вуличні лампи

Якщо проводка на балкон не проведена, використовуйте сучасні портативні світильники, що працюють від акумулятора. Якщо балкон відкритий або не утеплені, необхідно вибирати вуличні лампи та світильники, які не бояться низьких температур, пилу, дощу, снігу та вітру, розповіла Неверского. За її словами, до них відносяться настінні ліхтарі, пило-і водонепроникні конструкції, а також світильники з високим ступенем кліматичного захисту (не нижче IP44).

Меблі

Вибір предметів меблів і декору буде залежати від призначення балкона.

«Бажано в меблів також використовувати натуральні матеріали, наприклад рейкові двері», - пояснила Іванова.

У разі якщо балкон вузький, можна зробити шафи під підвіконням по всьому периметру, рекомендує дизайнер. За її словами, якщо ж місце дозволяє і балкон не засклений до статі, то можна використовувати підвіконня як барної стійки або робочого столу.

Вибирайте меблі з натуральних матеріалів (Фото: Ekaterina Bondaretc / shutterstock)

Декор

Для декору використовуйте підвісні елементи, наприклад крісло-гамак або підвісні кашпо. Використовуйте простір лоджії для декоративних рослин або для вирощування зелені в сезон (базилік, салат, рукола і ін.). Текстиль завжди робить кімнату затишніше, зазначила експерт. Але краще використовувати такий, який можна знімати з меблів на зиму, а також він повинен легко стиратися.

Підвісне крісло створить затишок (Фото: jackmazur / shutterstock)

Дизайн балкона з диваном

Безумовно, на великому балконі можливо розмістити багато і навіть зонувати його під різні завдання. В даному випадку зручний м'який диван буде як не можна до речі. Його можна доповнити м'якими пуфами, також для цих цілей підійде крісло-мішок, а якщо місця для великого дивана немає, може накидати подушок на палети.

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Дизайн відкритого балкона

Відкритий балкон - чудове місце, де вдень можна позасмагати, а ввечері, закутавшись в плед, провести час в теплий літній вечір і випити келишок вина під зірками. На підлозі буде добре виглядати керамограніт або декінг, а стіни можна обробити клінкером або фасадної штукатуркою. Меблі варто використовувати вуличну. Добре зарекомендувала себе меблі з ротанга, в тому числі і штучного.

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Оранжерея на балконі

Лоджію можна використовувати як оранжерею. Для цього всі рослини краще розміщувати в однакових кашпо, а розташувати їх можна на стіні вертикально, уточнила Іванова. Інший варіант - це високі горщики, куди можна посадити чагарники, або міні-город з черрі і руколою, які доставлять не тільки естетичну насолоду, а й стануть в нагоді для вечері.

Фото: Tapui / shutterstock