Чи пов'язано молоко і м'ясо з онкологією - дослідження вчених

Представники науки вважають, що молоко, а також м'ясо великих рогатих тварин підвищують ризик розвитку онкологічних процесів в організмі, повідомляє Men's Life.

На думку вчених, ризик пов'язаний з наявністю інфекційних агентів в перерахованих продуктах харчування. Вперше їх виявили дослідники кілька років тому. Агенти здатні впроваджуватися в клітини людей, жити в них і розмножуватися. Об'єкт дослідження отримав назву BMMF (що в перекладі означає: bovine meat and milk factors).

Експерти виявляють BMMF в молоці, а також в м'ясі великої рогатої худоби, вирощеної на домашніх фермах. За властивостями і характеристиками агенти займають місце між вірусами і бактеріями.

Вчені проаналізували зразки тканин здорових людей і шістнадцяти пацієнтів з діагностованим раком кишечника. Виявилося, що агенти були виявлені в злоякісні утворення більшості пацієнтів. Також представники науки виявили, що BMMF провокують появу запальних процесів в кишечнику.

Вчені підкреслили, що агенти впливають не безпосередньо, а за допомогою появи запальних процесів.

Це не перше дослідження, пов'язане з вивченням впливу м'яса і молока на появу онкології. Одночасно є відомості про користь перерахованих продуктів коштом вмісту в них корисних речовин. Яловичина містить вітаміни групи В, калій, натрій, магній, фосфор. Молоко містить вітаміни A, D, B1, B12, а також такі речовини як кальцій, калій, магній, фтор, залізо.