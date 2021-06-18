Ефективні вправи для зміцнення всього організму

Яка вправа для всього тіла надає йому стрункість і гнучкість, перешкоджає розвитку остеохондрозу, покращує поставу і розвиває координацію, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Про одну з найефективніших вправ, яка зміцнить тіло і наповнить вас енергією, сформує тонку талію, забезпечить здоров'я хребта, суглобів, внутрішніх органів, судин, позбавить від болю в попереку, і навіть поліпшить пам'ять, ви зможете докладніше дізнатися з даного відео. У підготовці даного відео брав участь відомий майстер йоги і викладач з 20-річним стажем Едуард Кушнір.