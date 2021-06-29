Глютен: кому його потрібно уникати

Глютен, або клейковина - високомолекулярний білок, який міститься в більшості зернових культур (особливо в пшениці, жита і ячмені). Саме він надає випічці тягучість і еластичність. Крім хлібобулочних виробів, глютен зустрічається і в інших готових продуктах - виробники щедро застосовують його для надання форми і об'єму, повідомляє Doctorpetrik.

Дивіться докладніше відео, і ви дізнаєтеся про два види непереносимості глютену - целіакії, яка опосередкована імунною системою, і про глютенову гіперчутливість. Все - від причин і патогенезу до діагностики та лікування.