Що робити, якщо на ваш автомобіль впало дерево

Що робити, якщо через негоду на ваш автомобіль впало дерево. Не рекомендується припарковувати авто поруч з деревами і будівництвами. Але в разі, якщо неприємність все-таки трапилася, і дерево красується на даху вашої машини, потрібно слідувати декільком правилам, повідомляє Информатор.

Практика показує, що в добровільному порядку ніхто не буде відшкодовувати вам завдані збитки, жоден ЖКГ або домовласник не захоче брати на себе відповідальність. Тому єдиним виходом для відновлення своїх порушених прав є звернення до суду.

Згідно зі статтею 24 ЗУ «Про Житлово-комунальні послуги», балансоутримувач зобов'язаний забезпечити належні експлуатацію та утримання майна, яке буде перебувати на його балансі.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НА МАШИНУ ВПАЛО ДЕРЕВО

Головне правило поведінки в подібних ситуаціях: нічого не чіпати. Спочатку потрібно зрозуміти, чи можете ви чекати допомоги від держави.

Якщо перед тим, що трапилося, було штормове попередження - на жаль, ви самі винні і держава вам не допоможе. Але якщо попередження не було, сміливо викликайте поліцію. Вони повинні будуть скласти протокол і акт огляду.

У протоколі повинно бути наступне:

- опис пошкоджень;

- вказано кількість прихованих пошкоджень;

- надані фото і відео підтвердження.

Потім вам потрібно буде оцінити пошкодження в незалежній експертизі.

Потім варто взяти в гідрометцентрі довідку про те, що в день події не було оголошення про шторм.

Далі необхідно зрозуміти, чи відома вам відповідальна організація. Якщо так, дізнайтеся, чи готова ця організація оплатити ваші витрати. Готова? Тоді немає ніяких проблем. Не готова? Подавайте до суду. Якщо відповідальна організація вам не відома, потрібно відправити скаргу в районну адміністрацію, вимагаючи знайти винного.