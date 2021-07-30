Дві прості вправи для оздоровлення серця

Для зміцнення серцевого м'яза, підтримки тонусу судин і нормалізації артеріального тиску досить виконувати всього дві прості вправи. Такі вправи допоможуть не тільки поліпшити роботу серця, але і в цілому оздоровити організм, повідомляє Econet.

Щоденні тренування дадуть приплив бадьорості і сил, тому не втрачайте часу і приступайте до занять! Але попередньо обов'язково проконсультуйтеся з кардіологом і переконайтеся у відсутності протипоказань.

Під час занять необхідно стежити за диханням (воно повинно бути рівним і спокійним), а також не робити занадто різких поворотів і нахилів. Рівень навантаження необхідно підвищувати поступово. Перед тренуванням зробіть розминку - просто пройдіться по кімнаті, періодично піднімаючи і опускаючи руки.

Зміцнюємо серцевий м'яз: дві вправи

Перша вправа

До виконання першої вправи необхідно:

сісти на стілець і вирівняти спину;

розташувати руки на рівні плечей, прямо перед собою;

розвести руки в сторони і зігнути їх у ліктьових суглобах;

зімкнути і розімкнути лікті;

повторити всі рухи десять разів.

Не забувайте стежити за рівномірністю дихання. На вдиху необхідно стуляти лікті, а на видиху розводити. Така гімнастика налагодить роботу внутрішніх органів, а саме легенів і серця.

Друга вправа

Ця вправа виконується так само просто, достатньо:

сісти на стілець так, щоб спина була рівною і не торкалася до спинки стільця;

завести руки за голову, зціпивши пальці на потилиці;

на вдиху слід повертати корпус у праву сторону, піднімаючи при цьому праву ногу, зігнуту в коліні під прямим кутом, потім видихнути;

аналогічний рух повторити в ліву сторону;

це все необхідно зробити десять повторів.

Під час виконання цієї вправи потрібно стежити за положенням тазу, він повинен знаходитися в нерухомому стані. Тренування допоможе поліпшити кровообіг, зміцнити м'язи і нормалізувати роботу легенів і серця. Починати виконувати повороти корпусом необхідно завжди на вдиху, а закінчувати на видиху.