Гормональний дисбаланс: що потрібно знати чоловікам

Якщо чоловік відчуває різку прибавку у вазі або зниження статевого потягу, можливо, причиною тому - гормональний збій. Гормони контролюють багато функцій організму від метаболізму до настрою. І навіть невеликої їх дисбаланс може негативно відбитися на загальному стані здоров'я, повідомляє Econet.

У чоловіків ключовий гормон - тестостерон, він виробляється в яєчках. Це гормон, який відповідає за низький чоловічий голос і зростання волосся на обличчі. Зазвичай виробництво тестостерону наростає на етапі статевого дозрівання, а знижується після 30 років. Ось що корисно знати про тестостерон і про те, як порушення його балансу може відбитися на здоров'ї.

Гормональний збій у чоловіків

Певний обсяг тестостерону, що циркулює в системі кровообігу, трансформується в естроген (естрадіол). У чоловіків естрадіол відповідає за регуляцію лібідо, еректильну функцію і вироблення сперми.

Причини гормонального збою у чоловіків

Чоловічий гипогонадизм - термін, що позначає низький показник тестостерону. Є два типи гипогонадизма:

Первинний - коли яєчка не виробляють потрібну кількість тестостерону. Це може бути генетичне захворювання. Інші фактори:

паротит,

хіміо - променева терапія,

надлишок мінералу заліза в крові,

травма яєчок.

Вторинний - не впливає на яєчка. У цьому випадку проблема з гіпофізом / гіпоталамусом. Ці залози знаходяться в мозку і контролюють вивільнення гормонів (тестостерон, лютеїнізуючого гормону). Причини вторинного гіпогонадизму:

аномалія в розвитку гіпоталамуса,

запальний недуг (саркоїдоз, туберкульоз),

патологія гіпофіза,

препарати,

ВІЛ / СНІД

ожиріння,

стрес.

Симптоми збою тестостерону

Обидва типи гипогонадизма проявляються аналогічними симптомами:

недокрів'я,

зміни показника холестерину,

зниження витривалості,

депресія,

проблеми з концентрацією уваги,

зменшення м'язової маси,

зростання грудей,

еректильна дисфункція,

запальність,

втрата волосся на тілі,

остеопороз,

ускладнення з оргазмом,

зниження статевого потягу,

прибавка в вазі.

Діагностика і терапія збою тестостерону

Доктор може призначити аналізи крові для визначення гормонів (загальний / вільний тестостерон, естроген, прогестерон, лютеїнізуючий гормон і деякі інші).

Оптимальний показник тестостерону у чоловіків 264-916 нг / дл. Якщо рівень нижче 300 нг / дл, можливе призначення додаткових тестів для виявлення причини.

Лікування низького тестостерону полягає в замісної терапії тестостероном.

Рекомендації по способу життя для нормального рівня тестостерону

Маса тіла

Втрата ваги за допомогою дієти збільшує загальний і вільний тестостерон у чоловіків.

Харчовий раціон

Харчування з малим відсотком жирів і середземноморська дієта пов'язані з поліпшенням показника тестостерону. Корисні жири (масла авокадо і оливкове) підтримують виробництво гормонів (і тестостерону - теж).

Більше цинку (Zn)

Цинк балансує тестостерон і підтримує здоров'я і цілісність сперматозоїдів. Рекомендується вживати більше продуктів з високою концентрацією Zn: червоне м'ясо, молюски, горіхи, насіння, молокопродукти, бобові.

Вітамін D

Цей вітамін допомагає підвищити тестостерон і поліпшити властивості сперми.

Здоровий сон

Недосипання може стати фактором зниження тестостерону у чоловіків на 10-15%.

Трав'яні добавки

Цілющі рослини (женьшеню, маку) допомагають підтримувати баланс гормонів і позитивно впливають на сексуальну сферу чоловіків.