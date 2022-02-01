Гормональний дисбаланс: що потрібно знати чоловікам
Якщо чоловік відчуває різку прибавку у вазі або зниження статевого потягу, можливо, причиною тому - гормональний збій. Гормони контролюють багато функцій організму від метаболізму до настрою. І навіть невеликої їх дисбаланс може негативно відбитися на загальному стані здоров'я, повідомляє Econet.
У чоловіків ключовий гормон - тестостерон, він виробляється в яєчках. Це гормон, який відповідає за низький чоловічий голос і зростання волосся на обличчі. Зазвичай виробництво тестостерону наростає на етапі статевого дозрівання, а знижується після 30 років. Ось що корисно знати про тестостерон і про те, як порушення його балансу може відбитися на здоров'ї.
Гормональний збій у чоловіків
Певний обсяг тестостерону, що циркулює в системі кровообігу, трансформується в естроген (естрадіол). У чоловіків естрадіол відповідає за регуляцію лібідо, еректильну функцію і вироблення сперми.
Причини гормонального збою у чоловіків
Чоловічий гипогонадизм - термін, що позначає низький показник тестостерону. Є два типи гипогонадизма:
Первинний - коли яєчка не виробляють потрібну кількість тестостерону. Це може бути генетичне захворювання. Інші фактори:
- паротит,
- хіміо - променева терапія,
- надлишок мінералу заліза в крові,
- травма яєчок.
Вторинний - не впливає на яєчка. У цьому випадку проблема з гіпофізом / гіпоталамусом. Ці залози знаходяться в мозку і контролюють вивільнення гормонів (тестостерон, лютеїнізуючого гормону). Причини вторинного гіпогонадизму:
- аномалія в розвитку гіпоталамуса,
- запальний недуг (саркоїдоз, туберкульоз),
- патологія гіпофіза,
- препарати,
- ВІЛ / СНІД
- ожиріння,
- стрес.
Симптоми збою тестостерону
Обидва типи гипогонадизма проявляються аналогічними симптомами:
- недокрів'я,
- зміни показника холестерину,
- зниження витривалості,
- депресія,
- проблеми з концентрацією уваги,
- зменшення м'язової маси,
- зростання грудей,
- еректильна дисфункція,
- запальність,
- втрата волосся на тілі,
- остеопороз,
- ускладнення з оргазмом,
- зниження статевого потягу,
- прибавка в вазі.
Діагностика і терапія збою тестостерону
Доктор може призначити аналізи крові для визначення гормонів (загальний / вільний тестостерон, естроген, прогестерон, лютеїнізуючий гормон і деякі інші).
Оптимальний показник тестостерону у чоловіків 264-916 нг / дл. Якщо рівень нижче 300 нг / дл, можливе призначення додаткових тестів для виявлення причини.
Лікування низького тестостерону полягає в замісної терапії тестостероном.
Рекомендації по способу життя для нормального рівня тестостерону
Маса тіла
Втрата ваги за допомогою дієти збільшує загальний і вільний тестостерон у чоловіків.
Харчовий раціон
Харчування з малим відсотком жирів і середземноморська дієта пов'язані з поліпшенням показника тестостерону. Корисні жири (масла авокадо і оливкове) підтримують виробництво гормонів (і тестостерону - теж).
Більше цинку (Zn)
Цинк балансує тестостерон і підтримує здоров'я і цілісність сперматозоїдів. Рекомендується вживати більше продуктів з високою концентрацією Zn: червоне м'ясо, молюски, горіхи, насіння, молокопродукти, бобові.
Вітамін D
Цей вітамін допомагає підвищити тестостерон і поліпшити властивості сперми.
Здоровий сон
Недосипання може стати фактором зниження тестостерону у чоловіків на 10-15%.
Трав'яні добавки
Цілющі рослини (женьшеню, маку) допомагають підтримувати баланс гормонів і позитивно впливають на сексуальну сферу чоловіків.