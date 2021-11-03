Перша допомога при опіку окропом
Опіки - це ушкодження тканин на будь-якій ділянці тіла, викликане парою, гарячими рідинами, занадто великою кількістю сонця, хімічного захисту рослин або електрикою. Опіки, викликані гарячою водою або парою, нерідко називають ошпарюванням.
Опіки і ошпарювання можуть бути як незначними, так і небезпечними для життя. Це залежить від того, наскільки вони глибокі та великі, повідомляє сайт Здравсіті.
Що викликає опіки і опіку?
Найбільш часті причини опіків:
- опіки гарячими напоями, такими як: від чашки чаю або кави, гарячою водою, парою з чайників або каструль, гарячою водою на кухні або у ванній кімнаті.
- контакт з полум'ям.
- контакт з гарячими предметами, такими як: плити, праски, випрямлячі для волосся і жар.
- хімічні опіки в результаті проковтування їдких сполук, наприклад, очищувача зливу або батарейки для годинника, або потрапляння на шкіру хімічних речовин, таких як відбілювач, очищувач для духовки і кислоти.
- електричні опіки.
Найпоширенішими побутовими опіками (ошпарювання) є впливу окропу або пару. При таких пошкодженнях важливо правильно і максимально швидко надати першу допомогу, щоб мінімізувати пошкодження.
Як лікувати опікові травми?
Більшість невеликих опіків окропом або паром гояться за 10-12 днів, якщо їх площа не перевищує долоні і тяжкість не перевищує 1-2 ступеня. Якщо при опіку немає пухирів або пошкоджень шкіри, що типово для першого ступеня тяжкості, найкращим лікуванням буде пінка для лікування опіків або простий зволожувальний крем з пантенолом. При всіх інших опіках зверніться за медичною допомогою, попередньо обробивши зону опіку і завдавши відповідні пов'язки.
Лікування серйозних опіків включає:
- прийом знеболюючих, так як опіки провокують дуже сильний біль.
- пов'язки, в тому числі в умовах опікового відділення.
- можлива госпіталізація, якщо опіки великі або глибокі.
- можливо операція, в тому числі з пересадки шкіри.
Коли потрібно викликати швидку допомогу?
Викличте швидку допомогу або відразу зверніться до найближчого відділення невідкладної допомоги, якщо:
- опік глибокий, навіть якщо не відчуваєте болю
- опік більший, ніж розмір долоні або це обличчя, шия, пахова область, живіт
- опік зачіпає дихальні шляхи
- шкіра покрилася пухирями
- є плями коричневого, чорного або білого кольору.
Що робити в очікуванні швидкої допомоги?
- Якщо це ошпарювання окропом або паром, як можна швидше опустіть обпечене місце під прохолодну проточну воду мінімум на 20 хвилин.
- Не використовуйте лід, сніг, тільки поливайте прохолодною, не крижаною, водою обпечене місце.
- Зніміть з опіку весь одяг або прикраси, якщо вони не прилипли до опіку.
- Не знімайте нічого, що прилипло до опіку.
Закрийте опік:
- Якщо травмована ділянка не сочиться, і немає лопнули бульбашок, накрийте опік стерильною марлевою серветкою або чистою сухою тканиною.
- Якщо опік сочиться, злегка накрийте його стерильною марлею, якщо така є, і негайно зверніться за медичною допомогою. Якщо стерильної марлі немає в наявності, накрийте опіки чистим простирадлом або рушником.
- Використовуйте не пухнастий матеріал (вату не можна!).
- Якщо опік припав на руку або ногу, по можливості, підійміть її, щоб зменшити набряк.
Чого слід уникати:
- Не чіпайте опік і не прикладайте лід.
- Також не варто терти опік; це може посилити утворення пухирів.
- Ніколи не кладіть людини з опіком в ванну з холодною водою.
- Якщо з'являються пухирі, не пробивайте їх, а зверніться до лікаря, якщо їх потрібно видалити.
- Не використовуйте звичайні мазі, креми, лосьйони або жир при опіку. Вони утримують тепло і завдають більшої шкоди.
- Чи не застосовуйте сумнівні народні методи.
Які симптоми опіку або опіку?
Поверхневий опік вражає зовнішній шар шкіри. Шкіра може бути червоною і болючою, якщо опік серйозніший, з'являються пухирі. Глибокий опік може мати червоний або білий відтінок. Він може бути темно-червоним або блідо-жовтим. Пухирі лопаються, шкіра може покриватися корками.
Опік на всю товщину шкіри досягає самого жиру під шкірою. Він може виглядати коричневим, чорним або білим, бути сухим і мокнущим. Опік на всю товщину може зруйнувати нерви, тому може бути безболісним. На щастя, опіки окропом рідко бувають важкими, глибокими і великими.
Чи можна запобігти опікам?
Ви можете запобігти опікам, проявивши пильність при приготуванні їжі. Переконайтеся, що всі гарячі рідини недоступні для дітей, поверніть ручки каструль всередину на плиті і будьте обережні, використовуючи водонагрівачі. Переконайтеся, що температура води у ванні або з крана нижче 50 градусів, щоб уникнути опіків.
Автор: Олена Парецкі, лікар-імунолог, педіатр.