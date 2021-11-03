Перша допомога при опіку окропом

Опіки - це ушкодження тканин на будь-якій ділянці тіла, викликане парою, гарячими рідинами, занадто великою кількістю сонця, хімічного захисту рослин або електрикою. Опіки, викликані гарячою водою або парою, нерідко називають ошпарюванням.

Опіки і ошпарювання можуть бути як незначними, так і небезпечними для життя. Це залежить від того, наскільки вони глибокі та великі, повідомляє сайт Здравсіті.

Що викликає опіки і опіку?

Найбільш часті причини опіків:

опіки гарячими напоями, такими як: від чашки чаю або кави, гарячою водою, парою з чайників або каструль, гарячою водою на кухні або у ванній кімнаті.

контакт з полум'ям.

контакт з гарячими предметами, такими як: плити, праски, випрямлячі для волосся і жар.

хімічні опіки в результаті проковтування їдких сполук, наприклад, очищувача зливу або батарейки для годинника, або потрапляння на шкіру хімічних речовин, таких як відбілювач, очищувач для духовки і кислоти.

електричні опіки.

Найпоширенішими побутовими опіками (ошпарювання) є впливу окропу або пару. При таких пошкодженнях важливо правильно і максимально швидко надати першу допомогу, щоб мінімізувати пошкодження.

Як лікувати опікові травми?

Більшість невеликих опіків окропом або паром гояться за 10-12 днів, якщо їх площа не перевищує долоні і тяжкість не перевищує 1-2 ступеня. Якщо при опіку немає пухирів або пошкоджень шкіри, що типово для першого ступеня тяжкості, найкращим лікуванням буде пінка для лікування опіків або простий зволожувальний крем з пантенолом. При всіх інших опіках зверніться за медичною допомогою, попередньо обробивши зону опіку і завдавши відповідні пов'язки.

Лікування серйозних опіків включає:

прийом знеболюючих, так як опіки провокують дуже сильний біль.

пов'язки, в тому числі в умовах опікового відділення.

можлива госпіталізація, якщо опіки великі або глибокі.

можливо операція, в тому числі з пересадки шкіри.

Коли потрібно викликати швидку допомогу?

Викличте швидку допомогу або відразу зверніться до найближчого відділення невідкладної допомоги, якщо:

опік глибокий, навіть якщо не відчуваєте болю

опік більший, ніж розмір долоні або це обличчя, шия, пахова область, живіт

опік зачіпає дихальні шляхи

шкіра покрилася пухирями

є плями коричневого, чорного або білого кольору.

Що робити в очікуванні швидкої допомоги?

Якщо це ошпарювання окропом або паром, як можна швидше опустіть обпечене місце під прохолодну проточну воду мінімум на 20 хвилин.

Не використовуйте лід, сніг, тільки поливайте прохолодною, не крижаною, водою обпечене місце.

Зніміть з опіку весь одяг або прикраси, якщо вони не прилипли до опіку.

Не знімайте нічого, що прилипло до опіку.

Закрийте опік:

Якщо травмована ділянка не сочиться, і немає лопнули бульбашок, накрийте опік стерильною марлевою серветкою або чистою сухою тканиною.

Якщо опік сочиться, злегка накрийте його стерильною марлею, якщо така є, і негайно зверніться за медичною допомогою. Якщо стерильної марлі немає в наявності, накрийте опіки чистим простирадлом або рушником.

Використовуйте не пухнастий матеріал (вату не можна!).

Якщо опік припав на руку або ногу, по можливості, підійміть її, щоб зменшити набряк.

Чого слід уникати:

Не чіпайте опік і не прикладайте лід.

Також не варто терти опік; це може посилити утворення пухирів.

Ніколи не кладіть людини з опіком в ванну з холодною водою.

Якщо з'являються пухирі, не пробивайте їх, а зверніться до лікаря, якщо їх потрібно видалити.

Не використовуйте звичайні мазі, креми, лосьйони або жир при опіку. Вони утримують тепло і завдають більшої шкоди.

Чи не застосовуйте сумнівні народні методи.

Які симптоми опіку або опіку?

Поверхневий опік вражає зовнішній шар шкіри. Шкіра може бути червоною і болючою, якщо опік серйозніший, з'являються пухирі. Глибокий опік може мати червоний або білий відтінок. Він може бути темно-червоним або блідо-жовтим. Пухирі лопаються, шкіра може покриватися корками.

Опік на всю товщину шкіри досягає самого жиру під шкірою. Він може виглядати коричневим, чорним або білим, бути сухим і мокнущим. Опік на всю товщину може зруйнувати нерви, тому може бути безболісним. На щастя, опіки окропом рідко бувають важкими, глибокими і великими.

Чи можна запобігти опікам?

Ви можете запобігти опікам, проявивши пильність при приготуванні їжі. Переконайтеся, що всі гарячі рідини недоступні для дітей, поверніть ручки каструль всередину на плиті і будьте обережні, використовуючи водонагрівачі. Переконайтеся, що температура води у ванні або з крана нижче 50 градусів, щоб уникнути опіків.

Автор: Олена Парецкі, лікар-імунолог, педіатр.