Учені розповіли, як м'язова маса впливає на тривалість життя

Нове дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету, показало, що чим більше м'язова маса у людей, тим менше у них ризик смерті від серцево-судинних захворювань, повідомляє Medical News Today.

У рамках дослідження вчені проаналізували дані більше 11 000 людей у віці старше 20 років з поширеними серцево-судинними захворюваннями.

Згідно з результатами наукової роботи, представленим в Journal of the American Heart Association, найнижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань мають чоловіки і жінки з високою м'язовою масою. Але при цьому рівень смертності у жінок з високою м'язовою масою і високим відсотковим вмістом жиру в організмі був на 42% нижче, ніж у жінок з низькою м'язовою масою і низьким процентним вмістом жиру.

Вчені відзначили, що замість того, щоб хвилюватися про вагу або індексі маси тіла, люди повинні намагатися збільшити і зберегти м'язову масу.