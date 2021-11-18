Корисні властивості квашеної капусти

Що відбувається з капустою при заквасці? Закваску, або, по-науковому, ферментацію продуктів, вчені справедливо називають «зовнішнім травленням». Закваска капусти є молочнокисле бродіння, яке робить продукт легкозасвоюваним, збагачуючи ферментами і корисними бактеріями, повідомляє Infoniac.

Капуста сама по собі дуже корисний і цінний продукт завдяки своєму вітамінно-мінеральному складу. А квашена капуста - це ще й джерело корисних бактерій, які разом з ферментами покращують засвоєння вітамінів і мінералів, що робить квашену капусту більш поживною в порівнянні зі свіжим овочем. Але це лише частина цінних властивостей - вона також відмінно підтримує здоров'я кишківника, серця, мозку, допомагає позбавитися від зайвої ваги, зміцнює імунітет і захищає від безлічі небезпечних захворювань.