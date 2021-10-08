5 хитрощів, як правильно виміряти тиск

Артеріальний тиск (АТ) - один з найважливіших показників роботи серцево-судинної системи. Воно нерівномірно і коливається в залежності від фази роботи серця. Коли серце скорочується, тиск збільшується. Коли серце розслаблюється і наповнюється кров'ю, тиск в артеріях зменшується, повідомляє Здравсити.

Тиск крові на стінки артерій, під час скорочення серця, називають «верхнім» або систолічним, а під час розслаблення - «нижнім» або діастолічним.

Проблеми зі здоров'ям, пов'язані з серцево-судинними захворюваннями і гіпертонічною хворобою є лідерами серед загальної захворюваності населення. Необхідно не тільки знати рівень свого тиску, а й вміти правильно його вимірювати.

Стрес, фізичні та розумові навантаження і неправильний спосіб життя впливає на розвиток артеріальної гіпертензії та інших захворювань. Якщо невчасно обчислити зміни артеріального тиску, то у людини можливий ризик розвитку таких захворювань, як інсульт або інфаркт. Однак, перед вимірюванням тиску потрібно знати правильний алгоритм дій, і розібратися, як міряти тиск, тоді результат буде точним. Регулярний контроль тиску і знання його рівня - профілактика серцево-судинних захворювань в домашніх умовах.

Одним з найпоширеніших порушень, пов'язаних з порушенням артеріального тиску, є гіпертонія. Нерідко за нею криється гіпертонічна хвороба, яка веде до інфаркту міокарда, інсульту і інших важких ускладнень. Артеріальна гіпертензія протікає безсимптомно, тому стежити за тиском необхідно якомога частіше. У кого діагноз артеріальної гіпертензії підтверджений, добре б подружиться з тонометром і перевіряти рівень тиску як мінімум два рази на день - вранці і ввечері.

При захворюваннях, пов'язаних з відхиленнями в АТ, виникають головні болі, слабкість, задишка, біль за грудиною і ін. Ми підготували для вас 5 простих рекомендацій:

1. Спокійна обстановка і тиша

Під час вимірювання артеріального тиску в приміщенні не повинно бути сторонніх звуків. Будь-яке джерело звуку краще вимкнути, щоб не відволікатися на нього. Перед вимірюванням потрібно спокійно посидіти кілька хвилин, так як будь-яка незначна фізична активність викликає підвищення тиску. Під час вимірювання тиску не можна розмовляти і змінювати своє положення.

Також за 15-30 хвилин до початку вимірювання не варто палити, так як після куріння буде спостерігатися підвищення тиску протягом 1,5-2 годин. За 15 хвилин відмовтеся від кави або чаю, це теж може спровокувати підйом тиску і спотворення реальних цифр.

2. Положення сидячи, рука на поверхні

Найкраще вимірювати артеріальний тиск у положенні сидячи. У положенні стоячи краще знімати показання артеріального тиску, так як людина, якій проводять вимірювання, повиненна бути розслабленою. А в положенні лежачи показники тиску буде завжди нижче реальних цифр. Сидіти необхідно прямо, спершись на спинку стільця, ноги - обов'язково не схрещені, стоять рівно на поверхні підлоги. Потрібно зайняти зручне і комфортне положення, розслабитися і заспокоїтися, перед вимірюванням тиску. Руку, на яку надіта манжета, найкраще покласти на поверхню і розслабити, якщо рука буде напружена, тиск буде підвищено.

3. Після спорту - відпочити

Якщо під час занять спортом або після них тиск трохи піднімається вище норми, то цей процес не вважають відхиленням. Через якийсь час зазвичай воно знову нормалізується.

Якщо перед вимірюванням тиску ви займалися спортом або проявляли будь-яку іншу фізичну активність, то відпочиньте близько пів години або сорока хвилин. Розслабтеся і почекайте, поки пульс і тиск прийдуть в вашу фізіологічну норму і тільки після цього вимірюйте тиск.

Якщо з'ясується, що кров'яний тиск тримається в підвищеному стані кілька годин, то це може свідчити про наявність гіпертонії. Гіпертонічна хвороба - це періодичні коливання артеріального тиску.

4. Краще вибирати автоматичний тонометр для будинку

Давайте розберемося, який тонометр практично не помиляється. Одним з найбільш точних тонометрів є ртутний тонометр, але для домашнього користування він абсолютно не підходить, так як цей апарат небезпечний, і необхідно просити допомоги для вимірювання артеріального тиску. Також є механічні та автоматичні тонометри. Останнім часом, в лікарнях почали поступово відмовлятися від "класики" і віддавати перевагу автоматичним тонометрам. При вимірі тиску такі тонометри дають мінімум похибки.

Купуючи тонометр, зверніть увагу на наявність інструкції російською мовою і відсутність видимих дефектів у приладу. Якщо вибір припав на механічний тонометр - варто пам'ятати, що до нього потрібно придбати фонендоскоп, так як іноді він не входить в комплект. Прилади для вимірювання тиску найкраще купувати в аптеці.

5. Скасовуємо краплі в ніс і очі

За кілька годин до вимірювання тиску необхідно скасувати використання назальних і очних крапель, так як ці препарати можуть незначно, але підняти ваше АТ. До препаратів, що впливають на підвищення артеріального тиску відносяться:

судинозвужувальні краплі в ніс

очні краплі

аерозолі та інші препарати для бронхіальної астми та ін.

Вимірюємо тиск правильно

Ще кілька правил, щоб цифри вашого АТ були вірними:

На руку не повинна тиснути манжета, інакше значення тиску будуть завищені. Якщо манжета буде затягнута слабо, то значення АТ будуть низькими.

Сильно затягувати манжету не варто, має залишитися невеликий простір, між манжетою і рукою, щоб можна було просунути 1-2 пальця.

Одягати манжету необхідно на голу руку, щоб не було зіткнення з тканиною одягу.

Фахівці рекомендують проводити завмер АТ на обох руках, а потім повторити вимір. Буває і так, що показники артеріального тиску на обох руках однакові. В такому випадку зрозуміти, на якій руці міряти тиск, можна за іншими критеріями, наприклад, правша людина, або лівша. Якщо ви правша, то завмер АТ потрібно проводити на лівій руці, і навпаки.

Норма артеріального тиску.

Показники АТ безпосередньо залежать від способу життя, віку і шкідливих звичок та інших факторів, що впливають на наше АТ. За рекомендаціями ВООЗ:

120/70 мм рт.ст. - норма

135/80 - нормальний тиск, відхилень немає.

140/90 або вище - високий тиск, за яким потрібно стежити і при необхідності звернутися до лікаря за допомогою.

Що стосується пульсу, то його норма в спокійному стані може бути 60-80 ударів в хвилину.

Отже, вимір свого тиску є необхідною процедурою, як для профілактики, так і для тих людей, хто страждає серцево-судинними захворюваннями. Дотримуючись усього, що зазначено вище, ви досягнете точних результатів свого артеріального тиску.