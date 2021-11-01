Погана пам'ять: лікування

Спочатку це проявляється начебто в дрібницях, але часто з віком проблема посилюється, і в якийсь момент ми розуміємо, що нам важко на себе покластися, так багато витікає, не утримується, розчиняється ніби в повітрі, повідомляє Невролог Ольга Лисенкова.

І тут ми починаємо замислюватися: це просто накопичилася втома і потрібно з'їздити у відпустку, попити вітамінки, або справа в чомусь більш істотному? А раптом провали в пам'яті - ознака захворювання?

Проаналізуємо, чому пам'ять може нас підводити і що з цим робити. Дуже рідко погіршення пам'яті викликане важкою патологією мозку. Зазвичай все набагато банальніше, а значить, і поправити ситуацію простіше. Щоб трохи краще розібратися в тому, як працює пам'ять, потрібно розуміти, що бувають різні її типи:

Безпосередня пам'ять: щось забувається вмить;

Короткочасна пам'ять: утримання інформації півхвилини-хвилину;

Довготривала пам'ять: отримані відомості зберігаються в мозку довгі роки;

Змінна пам'ять: інформація утримується стільки, скільки людині необхідно для її використання, а потім стирається.

В якості профілактики проблем з пам'яттю і в цілому для поліпшення роботи мозку корисно вести здоровий спосіб життя, чергуючи фізичну активність і повноцінний відпочинок, збалансовано харчуватися, обов'язково вживаючи складні вуглеводи і вітаміни групи В, не забувати пити достатню кількість чистої води (зневоднення негативно впливає на мозок). Крім того, відмінним рішенням будуть регулярні тренування пам'яті.

В даному відео описані найчастіші причини порушень пам'яті у молодих і у літніх людей. Дана інформація про способи лікування та попередження розладів пам'яті.