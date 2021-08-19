Названо знаки Зодіаку, які неохоче вступають у шлюб

Вони люблять свободу і завжди в пошуках чогось кращого, тому цим людям так складно стати розсудливими і сказати «так» шлюбу, повідомляє Клубер.

Стрілець

Стрільці люблять свою свободу і терпіти не можуть людей, які постійно вимагають увагу і любов. Саме тому їх не надто приваблюють речі, що йдуть з доважком «назавжди».

Водолій

Водолій любить неординарні речі і цінує свою незалежність, а жити в шлюбі - це для нього нудьга неймовірна. Перебувати день у день під одним дахом і підлаштовуватися під іншу людину ... Ні, цього Водолій точно не хоче.

Лев

Справа не в тому, що Лев не хоче стати розсудливим, а в тому, що він постійно знаходиться в пошуках чогось кращого. Він думає, що гідний більшого. Ось чому Леви часто дивляться по сторонах, навіть якщо поруч з ними є хтось справді приголомшливий.

Телець

Вперті Тельці не хочуть чути слово «компроміс», а це якраз одна з головних складових успішного шлюбу. Народжені під цим знаком цілком задоволені власною компанією, і шлюб - це те, без чого багато Тельців згодні обійтися.