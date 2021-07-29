Який вид чаю найкраще підходить для ранку

Більшість людей вважають сніданок головним прийомом їжі. Адже саме їжа, прийнята у цей час доби, має важливий вплив на працездатність і загальне самопочуття людини. Важливе значення при цьому мають види напоїв, які людина п'є вранці, пише Марина Семениченко, Ukr.media.

Сьогодні мова піде про улюблений багатьма людьми напій — чай. Крім чорного і зеленого чаю, експерти рекомендують звернути свою увагу на трав'яний напій, у складі якого є багаторічна злакова рослина під назвою лемонграс. Саме у цьому напої, за даними вчених, міститься ряд компонентів, що володіють протизапальними і протимікробними властивостями.

Останні дослідження показали, що вживання даного трав'яного чаю чинить позитивний вплив на роботу головного мозку. Вчені вважають, що у майбутньому ця рослина може бути використана для відновлення розумових здібностей у людини.

Наявність великої кількості харчових волокон у складі даної рослини робить її вкрай корисною для людей, що мають проблеми з травленням. Цей природний пробіотик сприяє відновленню "гарних" бактерій у товстому кишківнику, позбавляючи людину від таких неприємних симптомів як газоутворення і закреп. За даними деяких досліджень, лемонграс показав досить високу ефективність щодо таких патогенів як сальмонела і кишкова паличка.

Також сполуки, що містяться у складі даної рослини, сприяють зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, забезпечують організм калієм. Ці дані можуть стати корисними для людей, що мають проблеми з тиском.

Фахівці допускають вживання більше однієї чашки цього напою на день, за умови, що людина не відчуває дискомфорту після його вживання.