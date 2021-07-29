Дефіцит йоду: добова доза і в яких продуктах міститься

За даними ВООЗ, одна третина населення планети страждає від дефіциту йоду і має підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це також поширене явище в Україні⠀, повідомляє Обозреватель.

Забезпечення йодом організму особливо важливо для вагітних і годуючих мам. Дефіцит йоду в їх харчуванні може призвести до незворотних порушень у психічному та фізичному розвитку дитини.

Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може призводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої стомлюваності і до надлишкової ваги.⠀

З'являється питання. Скільки ж йоду потрібно⁣⁣⠀

Йод у необхідних кількостях потрібен кожній людині щодня протягом усього життя.

Добова кількість залежить від віку:

90 -120 мкг/день потрібно дітям до 12 років, ⁣⁣ ⠀

для дорослих - 150 мкг йоду в день,

вагітні та жінки, які годують груддю повинні отримати 200 - 250 мкг/добу цього елемента.⁣⁣ ⠀

Основні джерела йоду: ⁣⁣ ⠀

водорості (морська капуста, чука, вакаме), ламінарія в сухому вигляді;

морська риба - палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель;

риб'ячий жир і морські молюски. ⠀⠀

Йод міститься і в інших продуктах, таких як: ⁣⁣ ⠀

червоне м'ясо, ⁣⁣ ⠀

яйця, ⁣⁣ ⠀

молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), ⁣⁣ ⠀

овочі та фрукти. ⠀⁣⁣⠀

Штучно збагачені йодом продукти - йодована сіль, столова і мінеральна вода.⁣⁣ ⠀