Дефіцит йоду: добова доза і в яких продуктах міститься
За даними ВООЗ, одна третина населення планети страждає від дефіциту йоду і має підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це також поширене явище в Україні⠀, повідомляє Обозреватель.
Забезпечення йодом організму особливо важливо для вагітних і годуючих мам. Дефіцит йоду в їх харчуванні може призвести до незворотних порушень у психічному та фізичному розвитку дитини.
Занадто низький вміст йоду в раціоні підлітків може призводити до порушення концентрації уваги, труднощів у навчанні, перепадів настрою, швидкої стомлюваності і до надлишкової ваги.⠀
З'являється питання. Скільки ж йоду потрібно⠀
Йод у необхідних кількостях потрібен кожній людині щодня протягом усього життя.
Добова кількість залежить від віку:
- 90 -120 мкг/день потрібно дітям до 12 років, ⠀
- для дорослих - 150 мкг йоду в день,
- вагітні та жінки, які годують груддю повинні отримати 200 - 250 мкг/добу цього елемента. ⠀
Основні джерела йоду: ⠀
- водорості (морська капуста, чука, вакаме), ламінарія в сухому вигляді;
- морська риба - палтус, тріска, лосось, кора, оселедець, макрель;
- риб'ячий жир і морські молюски. ⠀⠀
Йод міститься і в інших продуктах, таких як: ⠀
- червоне м'ясо, ⠀
- яйця, ⠀
- молоко (рівень йоду залежить від використання йодованого корму), ⠀
- овочі та фрукти. ⠀⠀
Штучно збагачені йодом продукти - йодована сіль, столова і мінеральна вода. ⠀