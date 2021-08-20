У який час краще снідати

Вчені Північно-Західного університету Чикаго провели дослідження за участю більше 10 000 чоловік і з'ясували, в який час краще снідати, щоб отримати максимальну користь для здоров'я, повідомляє Indiatimes.

В рамках дослідження вчені поділили добровольців на дві групи: учасники з першої групи снідали до 8:30 ранку, з другої - після 9.00.

Проаналізувавши стан здоров'я випробовуваних з двох груп, дослідники з'ясували, що люди, які снідали раніше, мали менший ризик розвитку цукрового діабету і більш низькі показники цукру, в порівнянні з учасниками експерименту в другій групі.

Вчені відзначили, що ранні сніданки активізують метаболічні процеси в організмі, які сприятливо впливають на загальний стан здоров'я.