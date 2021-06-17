Названо найкращих босів за знаком Зодіаку

Астрологи вважають, що Овни і Козероги - це найкращі керівники, повідомляє УНИАН.

Овен

Цей знак дуже харизматичний, творчий і у нього є ентузіазм. При цьому він володіє лідерськими якостями. Вони змушують своїх співробітників віддаватися роботі на всі сто відсотків. Але деякі їхні висловлювання можуть бути досить принизливими.

Козоріг

Це домінанти, які люблять порядок і дисципліну. При цьому вони завжди готові прийти на допомогу. Також Козероги впевнені в тому, що ніхто не зможе їх замінити. А ще вони мотивують своїх співробітників підвищенням зарплати.