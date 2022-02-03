Медики назвали головні симптоми утворення тромбу

Тромб — це згусток крові в просвіті кровоносної судини або в порожнині серця, який утворюється в результаті активації системи згортання крові та виникає у відповідь на пошкодження судини. Бере участь в процесах гемостазу, пише Екатерина Марченко, Clutch.

Утворення тромбів несе велику небезпеку для здоров'я людини. Знання, як розпізнати тромб, може одного разу врятувати ваше життя.

Медики назвали 5 головних симптомів утворення тромбу. Фахівці повідомляють, що якщо рука набрякає, стає злегка опухлою або з'являються нетривалі судоми — це може вказувати на утворення тромбу. Також шкіра на руці може ставати на дотик теплою і більш чутливою. Можуть з'явитися невеликі плями з червоним або синюватим відтінком.

"Згустки крові утворюються, коли клітини крові, звані тромбоцитами, і різні білки змушують кров згортатися в напівтверду масу. Згустки крові в руках класифікуються як первинні або вторинні, залежно від того, що призвело до згортання крові", - пояснюють медики.

Вони також додали, що тромбоемболія є найнебезпечнішим ускладненням утворення тромбів. Це означає, що тромб відривається і потрапляє в легені, що загрожує смертельним результатом. Найчастіші симптоми — раптова задишка, колючий біль у грудях. У таких ситуаціях допомога лікарів потрібна негайно.