Звички корисні для контролю харчової алергії

Харчова алергія - реакція імунітету, коли власний захист організму перестаралася з відповіддю на звичайний продукт або речовину. За останні 20-30 років кількість людей, які страждають від алергії, збільшилася в кілька разів і, на жаль, ця цифра все росте. Але чи можна контролювати її, повідомляє Здравсити.

Харчова алергія: поширеність та можливі наслідки

Найчастіше, алергенами можуть стати: ліки, пилок рослин, шерсть або лупа тварин і, звичайно, продукти харчування.

Виразність і прояви алергії варіюється: від сльозотечі, закладеності носа і чхання до розвитку реакцій, що становлять загрозу для життя. Наприклад, при анафілактичному шоку рахунок йде на хвилини, якщо відсутня кваліфікована допомога.

На сьогоднішній день, немає ліків проти алергії. Рекомендації лікарів зводяться до відмови від їжі, яка може стати причиною реакції. Але іноді не все так просто і легко.

Основні корисні звички, які допоможуть контролювати алергічну реакцію.

1. Харчовий щоденник

Алергія може розвиватися на безліч продуктів. Серед них можна виділити: алергенні і гіпоалергенні. Як показує практика, на обчислення алергену може піти час: від кількох тижнів до місяців.

Прискорити і полегшити цей процес допоможе ведення харчового щоденника. Лікарі радять записувати все, що виявилося у вас на тарілці і опис подальшої реакції організму. Відзначати потрібно все інгредієнти, що входять до складу страви, в цьому питанні важлива кожна дрібниця. Аналіз допоможе припустити той чи інший алерген.

2. Уважне вивчення етикеток продуктів

Багатьом здається, що це очевидний спосіб уникнути алергенів в продуктах. Але не все так просто. Склад готових продуктів не завжди відображається на коробці повністю, в них можуть бути присутніми сліди або залишки алергенів.

Наприклад, на упаковках шоколадних батончиків можна зустріти напис «може містити сліди горіхів», хоча шоколад молочний без добавок. Пояснити це можна виробництвом продуктів на загальному обладнанні, через яке відбувається поширення алергенів. Лікарі радять уникати покупки продуктів з позначками «може містити залишки / сліди ...».

Лікарі виділяють трохи менше ніж 160 харчових алергенів, але виробники зобов'язані вказувати наявність лише декількох, які викликають понад 90% випадків харчової алергії. І ці реакції найбільш важкі при алергії на:

білок коров'ячого молока;

яйця;

рибу і морепродукти;

ракоподібних та молюсків;

лісові горіхи і арахіс, які нерідко стають причиною самих важких алергічних реакцій;

глютен;

сою.

Всі алергени, які можуть міститися в харчових продуктах, на етикетках мають різне позначення. Наприклад, «молоко», «сухе молоко», «білок курячого яйця» і ін. Але можуть бути і більш завуальованими: «сироватка», що вказує на вміст молока, «лецитин» - білок сої, «мука» - вказує на зміст глютену.

Ну і, мабуть, найпоширеніший і одночасно небезпечний спосіб - «може містити залишки / сліди ...».

3. Виключення перехресного контакту

Дотримання товарного сусідства, гігієнічних правил при приготуванні страв допоможе знизити перехресний контакт, тобто гіпоалергенний продукт може контактувати з алергеном. І в ньому залишаються дрібні частки алергену, але цього досить для розвитку реакції.

Прямий контакт може мати безліч шляхів. Наприклад, з метою економії, деякі ресторани швидкого харчування з чизбургера прибирають сир, перетворюючи його в гамбургер. Але контакт інших продуктів з сиром вже стався, на бургери залишилися частинки алергену.

Є і непрямий контакт продуктів, наприклад, при використанні одного посуду або кухонних приладів при приготуванні, тому потрібно дотримуватися простих порад:

Повністю прибрати з дому продукти, які можуть викликати алергію: їх не повинно бути ні в холодильнику, ні на полицях шаф і ін.

Ретельно дотримуватися правил гігієни: для кожної групи продуктів повинен бути свій ніж і обробна дошка.

Зонування кухні: де можна, а де не можна готувати їжу з вмістом алергенів.

Приготовлені страви потрібно тримати закритими.

4. Контролювати перехресну реактивність

Деякі білки можуть мати схожу структуру. Імунітет сприймає їх як однакові і запускає алергічну реакцію. Наприклад, у людей з алергією на молюсків реакція розвивається і на інші продукти цієї групи.

Перехресна реактивність у різних груп продуктів варіюється. Наприклад, при алергії на білок коров'ячого молока, в 90% випадків розвивається реакція на козяче та інші види. А при алергії на арахіс, ймовірність перехресної реакції на інші горіхи лише 5%.

5. Контроль і своєчасне розпізнавання симптомів

Людям, що страждають від алергії потрібно вміти розпізнавати її симптоми і, тим більше ознаки небезпечних для життя реакцій. Наприклад, анафілаксії. Від цього може залежати життя. Зазвичай харчова алергія проявляється: