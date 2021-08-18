Лікар назвав найнебезпечніші дієти

Будь-яка дієта — це обмеження поживних елементів і позбавлення організму певних речовин. А деякі види дієт є і зовсім небезпечними для людини і її здоров'я, повідомляє РБК-Украина.

Дієтолог Андрій Невський назвав найбільш небезпечні та шкідливі дієти, яких варто уникати.

Монодієта ⠀

Це строгий раціон з 1 або 2 продуктів. Популярні: кефір, гречка, риба, сир, яблука, яйця, овочі, рис. На цій дієті ви обов'язково втратите якихось макро- або мікронутрієнтів, які відповідають за певний процес в організмі. Зламається гайка - зупиниться весь механізм. І проблему зайвої ваги монодіета не вирішить. Як тільки ви злізете з неї, вага повернеться з добавкою. А ви точно злізете, тому що жити на одному продукті нереально. ⠀

Безвуглеводна

Це скорочення до мінімуму вуглеводів у раціоні. Вони вважаються найнебезпечнішими для тих, хто худне. Хоча жири калорійніші, але з логікою тут безлад. Небезпека таких дієт така ж, що і у моно-: виключення макро- або мікронутрієнтів порушує роботу певної системи. ⠀

Детокс ⠀

Це очищення від шлаків і токсинів. Її послідовники будують систему на смузі, трав'яних сумішах та інших натурально-зелених складах. Наш організм - доменна піч, щоб накопичувати шлаки і токсини. Все зайве він сам прекрасно виводить. А через велику кількість клітковини прочищати доведеться вже унітаз, не вважайте за грубість. ⠀

Фрукти, овочі та зелень - це чудово. Але в них недостатньо білків і жирів. До чого призводить відсутність того чи того поживного елемента, думаю, ви вже запам'ятали. ⠀

Розвантажувальні дні ⠀

Це 1-2 дні на тиждень, коли ви скорочуєте калорійність раціону до мінімуму, вибираючи виключно легку їжу. Якщо ваша мета - схуднути, то стрес від голодування зажадає більше калорій в інші дні. Якщо ваша мета - дати ШКТ перепочити, то заспокою: йому не потрібен відпочинок. Якщо ви збалансовано і усвідомлено їсте кожен день, ШКТ не буде напружуватися. ⠀

Голодування﻿

Це як розвантажувальні дні, тільки постійно. Найбільш крипова дієта, яка не принесе нічого, крім страждань: спочатку від голоду, потім від ваги, що повернулася, а потім від поломок в організмі.