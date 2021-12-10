Рум’яно-золотиста запечена качка: як приготувати смачну птицю в рукаві

Запечена у духовці качка – це завжди по-святковому смачно. Приготовлена у рукаві птиця виходить соковитою, ароматною і красивою. Рум’яна золотиста качечка буде головною прикрасою будь-якого столу, повідомляє УНИАН.

Качка у рукаві з апельсинами

Качка - 2 кг

Апельсин - 3 шт.

Селера (черешки) - 2-4 шт.

Лимон - 1 шт.

Сіль, перець - за смаком

Спеції - за смаком (шавлія, прованські трави, розмарин)

Оливкова олія - 1 ст. л.

Вино біле солодке - 2 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Приготування:

Качку потрібно випатрати, обрізати кінчики крил, хвіст, зайвий жир і зайву шкуру.

У великій мисці змішати до однорідності сік лимона, сік одного апельсина, сіль, перець, спеції та оливкову олію. Покласти качку в отриманий маринад і відправити маринуватися в холодильник на 1-6 годин (чим довше маринуватиметься – тим відчутнішим буде смак фруктів).

Один апельсин нарізати на чотири частини. Замариновану качку начинити черешками селери і четвертинками апельсина, покласти в злегка змащену олією форму для запікання.

Відправити качку в розігріту до 190°С духовку. Запікати приблизно 2 години, кожні 20 хвилин поливаючи качку соком, що виділятиметься.

Приготування глазурі. Змішати сік одного апельсина, мед та вино. Довести суміш до кипіння і варити до консистенції сиропу, після чого зняти з вогню.

Дістати качку з духовки, викинути селеру й апельсин, що знаходилися всередині. Полити птицю зверху гарячою глазур'ю і можна подавати до столу.

Качка у рукаві з яблуками й часником

Качка - 1 шт.

Яблука - 1 кг

Часник - 7-8 зубчиків

Сіль - 2 дрібки

Суміш пряних трав - 1-2 пучок

Перець чорний - 1-2 дрібки

Мед - 1 ст. л.

Олія соняшникова - 1 ст. л.

Приготування: