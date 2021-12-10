Рум’яно-золотиста запечена качка: як приготувати смачну птицю в рукаві

Рум’яно-золотиста запечена качка: як приготувати смачну птицю в рукаві

Запечена у духовці качка – це завжди по-святковому смачно. Приготовлена у рукаві птиця виходить соковитою, ароматною і красивою. Рум’яна золотиста качечка буде головною прикрасою будь-якого столу, повідомляє УНИАН.

Качка у рукаві з апельсинами

  • Качка - 2 кг
  • Апельсин - 3 шт.
  • Селера (черешки) - 2-4 шт.
  • Лимон - 1 шт.
  • Сіль, перець - за смаком
  • Спеції - за смаком (шавлія, прованські трави, розмарин)
  • Оливкова олія - 1 ст. л.
  • Вино біле солодке - 2 ст. л.
  • Мед - 2 ст. л.

Приготування:

  • Качку потрібно випатрати, обрізати кінчики крил, хвіст, зайвий жир і зайву шкуру.
  • У великій мисці змішати до однорідності сік лимона, сік одного апельсина, сіль, перець, спеції та оливкову олію. Покласти качку в отриманий маринад і відправити маринуватися в холодильник на 1-6 годин (чим довше маринуватиметься – тим відчутнішим буде смак фруктів).
  • Один апельсин нарізати на чотири частини. Замариновану качку начинити черешками селери і четвертинками апельсина, покласти в злегка змащену олією форму для запікання.
  • Відправити качку в розігріту до 190°С духовку. Запікати приблизно 2 години, кожні 20 хвилин поливаючи качку соком, що виділятиметься.
  • Приготування глазурі. Змішати сік одного апельсина, мед та вино. Довести суміш до кипіння і варити до консистенції сиропу, після чого зняти з вогню.
  • Дістати качку з духовки, викинути селеру й апельсин, що знаходилися всередині. Полити птицю зверху гарячою глазур'ю і можна подавати до столу.

Качка у рукаві з яблуками й часником

  • Качка - 1 шт.
  • Яблука - 1 кг
  • Часник - 7-8 зубчиків
  • Сіль - 2 дрібки
  • Суміш пряних трав - 1-2 пучок
  • Перець чорний - 1-2 дрібки
  • Мед - 1 ст. л.
  • Олія соняшникова - 1 ст. л.

Приготування:

  • Качку випатрати, промити, обсушити. Відрізати зайвий жир і шкіру, зрізати кінчики крил.
  • Приготування маринаду. До суміші пряних трав, перцю та солі додати мед і соняшникову олію. Часник пропустити через часничницю, додати в маринад і все перемішати.
  • Змастити качку отриманою сумішшю і залишити маринуватися на 20-30 хвилин. Птицю можна відразу покласти в рукав для запікання.
  • Частину яблук нарізати великими шматочками, видаляючи серцевину і кісточки, решту – залишити цілими. Нафарширувати качку нарізаними яблуками й скріпити протилежні краї зубочистками, щоб яблука не випадали. Цілі яблука розкласти навколо качки. Рукав зав'язати і відправити деко з качкою в духовку.
  • Запікати птицю 2 години за температури 180-190°С. Перед вимиканням можна надрізати рукав зверху, щоб качка підрум'янилася.

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