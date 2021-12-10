Рум’яно-золотиста запечена качка: як приготувати смачну птицю в рукаві
Запечена у духовці качка – це завжди по-святковому смачно. Приготовлена у рукаві птиця виходить соковитою, ароматною і красивою. Рум’яна золотиста качечка буде головною прикрасою будь-якого столу, повідомляє УНИАН.
Качка у рукаві з апельсинами
- Качка - 2 кг
- Апельсин - 3 шт.
- Селера (черешки) - 2-4 шт.
- Лимон - 1 шт.
- Сіль, перець - за смаком
- Спеції - за смаком (шавлія, прованські трави, розмарин)
- Оливкова олія - 1 ст. л.
- Вино біле солодке - 2 ст. л.
- Мед - 2 ст. л.
Приготування:
- Качку потрібно випатрати, обрізати кінчики крил, хвіст, зайвий жир і зайву шкуру.
- У великій мисці змішати до однорідності сік лимона, сік одного апельсина, сіль, перець, спеції та оливкову олію. Покласти качку в отриманий маринад і відправити маринуватися в холодильник на 1-6 годин (чим довше маринуватиметься – тим відчутнішим буде смак фруктів).
- Один апельсин нарізати на чотири частини. Замариновану качку начинити черешками селери і четвертинками апельсина, покласти в злегка змащену олією форму для запікання.
- Відправити качку в розігріту до 190°С духовку. Запікати приблизно 2 години, кожні 20 хвилин поливаючи качку соком, що виділятиметься.
- Приготування глазурі. Змішати сік одного апельсина, мед та вино. Довести суміш до кипіння і варити до консистенції сиропу, після чого зняти з вогню.
- Дістати качку з духовки, викинути селеру й апельсин, що знаходилися всередині. Полити птицю зверху гарячою глазур'ю і можна подавати до столу.
Качка у рукаві з яблуками й часником
- Качка - 1 шт.
- Яблука - 1 кг
- Часник - 7-8 зубчиків
- Сіль - 2 дрібки
- Суміш пряних трав - 1-2 пучок
- Перець чорний - 1-2 дрібки
- Мед - 1 ст. л.
- Олія соняшникова - 1 ст. л.
Приготування:
- Качку випатрати, промити, обсушити. Відрізати зайвий жир і шкіру, зрізати кінчики крил.
- Приготування маринаду. До суміші пряних трав, перцю та солі додати мед і соняшникову олію. Часник пропустити через часничницю, додати в маринад і все перемішати.
- Змастити качку отриманою сумішшю і залишити маринуватися на 20-30 хвилин. Птицю можна відразу покласти в рукав для запікання.
- Частину яблук нарізати великими шматочками, видаляючи серцевину і кісточки, решту – залишити цілими. Нафарширувати качку нарізаними яблуками й скріпити протилежні краї зубочистками, щоб яблука не випадали. Цілі яблука розкласти навколо качки. Рукав зав'язати і відправити деко з качкою в духовку.
- Запікати птицю 2 години за температури 180-190°С. Перед вимиканням можна надрізати рукав зверху, щоб качка підрум'янилася.