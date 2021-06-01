Дієтолог розповіла про корисні вуглеводи

Клітковина - корисна складова здорового харчування, про яку не варто забувати, адже вона здатна забезпечити не тільки стрункість, а й здоров'я. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про джерела дієтарної клітковини і пояснила, чому її варто включити в меню, повідомляє РБК-Украина.

На сторінці в Instagram вона дала визначення клітковині і розкрила правду про цю категорію вуглеводів.

Дієтарна клітковина (харчові волокна) - вуглеводи натуральні або синтетичні, що не піддаються процесам травлення в тонкому кишечнику людини і несуть собі фізіологічну користь для нашого організму.

Клітковина додає дієті обсяг, зменшує енергетичну щільність харчових продуктів, може покращувати глікемічний контроль і запобігати або зменшувати запори. Велика кількість людей не споживають дієтарну клітковину в достатньому рекомендованому обсязі.

Хорошими джерелами дієтарної клітковини служать:

цільні зерна;

горіхи та насіння;

овочі та фрукти.

Більше споживання клітковини пов'язано зі зниженням ризику розвитку деяких хронічних захворювань, включаючи хвороби серцево-судинної системи і діабет, також воно може зменшити ризик загальної смертності. Дієтарна клітковина може бути включена в нутріціонной перелік на упаковці харчових продуктів, зазвичай вона позначається як підрозділ загальних вуглеводів. в такому випадку продукт "Багатий клітковиною" - 3 гр або більше клітковини на заявлену порцію продукту/"Високий вміст клітковини" на етикетці харчового продукту - в продукті повинен міститися як мінімум 5 гр на порцію.