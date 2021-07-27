Помилки в дизайні інтер'єру при плануванні

Існує велика кількість помилок, які ви можете допустити при самостійному проєктуванні дизайну інтер'єру вашої квартири або будинку. Головне, пам'ятайте, що всі роблять помилки, помилок не робить той, хто нічого не робить, повідомляє LESH — Дизайн интерьера.

Якщо раптом у вас виникне бажання використовувати щось ультрамодне у своєму інтер'єрі, то як слід подумайте, чи не вийде воно з моди вже буквально завтра. У цьому відео показано сім найпоширеніших помилок, які допускають люди, що не займаються професійно дизайном інтер'єрів.