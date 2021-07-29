Названо найнебезпечнішу позу під час сидячої роботи

Офісна робота вимагає від людини високої концентрації. Коли за комп'ютером доводиться проводити цілий день, зберігати правильну позу майже нереально. Саме тому офісні співробітники частіше за інших страждають на короткозорість, остеохондроз, порушення лімфи. Одна з найпоширеніших помилок - сидіння на одній нозі, пише Алан Кациев, Мир24.

«Коли ви сидите нога на ногу, так само як і з підібраною ногою, ви спираєтесь лише на одну половинку таза, сідничну кістку, друга - мов зависає в повітрі. Створюється бічний нахил таза, а це і бічний нахил хребта. Якщо сидіти так кілька хвилин на день, то нічого страшного не станеться, але якщо це звична поза, то зовсім скоро настає перенапруження м'язових структур навколо завислої в повітрі половини тазу. Оскільки він не спирається на поверхню, його тримають м'язи», - пояснює фітнес-тренер міжнародної школи Polestar Pilates Тетяна Лукіна.

Поза, в якій ви сидячи спираєтесь лише на одну ногу, загрожує пошкодженням хрестоподібних зв'язок і навіть меніска.

«Перевантажуються хрестоподібні зв'язки і передні роги меніска, що може призвести до дискомфортних відчуттів у колінному суглобі при ходьбі. Так що ж робити? Сісти на сідничні кістки рівно з опорою на ноги. Стілець повинен бути такої висоти, щоб стопи без повністю торкалися підлоги. При цьому, наприклад, бажано відрегулювати положення комп'ютера так, щоб він був на лінії очей і чітко перед вами», - зазначає Лукіна.

Коли ви сідаєте за роботу, пам'ятайте, що висота стільця повинна бути такою, щоб стегна були злегка нахилені в сторону колін, при цьому вони не повинні бути повністю на сидінні, коментує кандидат медичних наук і мануальний терапевт Сергій Макєєв.