Чим можна замінити м'ясо: 10 продуктів, багатих білком

Одні фахівці говорять, що від м'яса краще відмовитися, інші - що це одне з джерел білка і продукт, який, на ряду з іншими, дає нам енергію. Але разом з цим м'ясо провокує безліч захворювань, насамперед серцево-судинних, повідомляє Сегодня.

Так що золота середина це: не відмовлятися від м'яса повністю, але не їсти його багато. А ще замінювати його іншими продуктами, багатими рослинним білком. Нутриціолог Яна Легеза назвала 10 таких.

М'ясо корисне чи ні?

"М'ясо - справді цінний продукт тваринного походження, що містить білок і незамінні амінокислоти, але часте вживання м'яса призводить до серцево-судинних захворювань, підвищення артеріального тиску, атеросклерозу. А любителі шашлику, стейка на грилі або засмаженої скоринки - в зоні ризику онкозахворювань. Я не наполягаю на повній відмові від м'яса, але пропоную список продуктів-аналогів за вмістом білка", - говорить Яна Легеза.

Продукти-аналоги за вмістом білка

1. Курячі яйця. Мають майже 100% засвоюваність білка і добре переносяться організмом людини (тільки якщо немає алергії на яйця. Як правило, вона буває на жовток).

2. Нежирний сир. Чим менше в сирі жирності, тим більше вміст білка.

3. Сир Пармезан містить 35,7 г білка. Але в силу своїх смакових якостей він швидше використовується як добавка до страв.

4. Інші тверді сири (голландський, російський) теж містять 22-25% білка і можуть цілком замінити м'ясо кілька разів на тиждень.

5. Риба - тунець, горбуша, сардина, лосось - відмінне джерело білка тваринного походження з гарною засвоюваністю.

6. Морепродукти – креветки, кальмар, гребінець. Є цінним джерелом білка, а також йоду та інших мікроелементів.

7. Ікра червона і чорна містять близько 30 г білка.

8. Арахіс, фісташки, мигдаль містять від 20 до 26 г білка і можуть стати прекрасним доповненням будь-якого салату. Таким чином повноцінна вечеря забезпечена.

9. Бобові (маш, сочевиця, нут) містять більш ніж 20 г білка. Величезна кількість смачних страв може бути приготована з них - від паштету до котлет.

10. Амарант, киноа - крупи, які багаті білком і незамінними амінокислотами стануть барвистою ситною альтернативою м'ясним продуктам.