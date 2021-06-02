Що можна з'їсти на ніч, а що точно зашкодить

Ще якихось пару років тому вважалося, що від вечері потрібно відмовитися і приділяти більшу увагу корисним продуктам на сніданок. Але це глибока помилка, їсти ввечері можна. Дієтолог Валентина Яковлєва впевнена: вечеря повинна бути. Друге питання - якою вона повинна бути і за скільки часу перед сном, повідомляє Сегодня.

Отже, їсти чи не їсти на ніч?

"Вважається, що їсти після 18.00 шкідливо, але це поняття умовне. Графік нашого життя не завжди дозволяє дотримуватися цих правил. Важливо, о котрій ви лягаєте спати. Останній прийом їжі повинен бути за 3-4 години до сну, щоб їжа встигла перетравитися. Ніч - це час, коли організм уповільнює свій метаболізм і відновлюється, тому від рясної вечері, природно, краще утриматися, але і голодним лягати спати не варто", - переконана Валентина Яковлєва.

Чому хочеться їсти на ніч?

Почуття голоду пізно ввечері може бути сигналом того, що ви недостатньо добре харчуєтеся протягом дня. Варто уважніше ставитися до сніданку і до денного прийому їжі. Вони повинні бути збалансовані і давати організму достатньо поживних речовин, завдяки чому ви не захочете з'їсти весь вміст холодильника ввечері.

Що не можна їсти на ніч?

1. Всі цукровмісні продукти

Фізіологічно, всі прості вуглеводи ввечері організму не потрібні, оскільки вони стимулюють вироблення енергії, яку організм не здатний витратити вночі і отже, всі надлишки будуть відкладені організмом про запас - у жирову тканину.

2. Червоне м'ясо

Перетравлення такої їжі завантажить травну систему на 5-6 годин роботи, що негативно позначиться і на нічному сні, і не дасть можливості організму повноцінно відновитися.

3. Тверді сорти сиру

Це важкий продукт, який дає підвищене навантаження на печінку. Адже для емульгування і розщеплення жирів необхідна жовч. І виходить, що ваш організм замість відновлення буде всю ніч перетравлювати жири.

4. Страви з використанням соєвого соусу

Головний недолік - сіль. Якщо не хочете замість сну мучитися спрагою, бігати в туалет, а вранці прокинутися з набряками, то виключіть цей продукт з меню вечері.

5. Алкоголь

Алкоголь, незважаючи на здатність занурювати людей в швидкий сон, заважає організму переходити в глибоку фазу здорового сну і загалом знижує його якість. Це, природно, позбавляє вас можливості добре виспатися.

6. Продукти з кофеїном

Кофеїн, яким багата кава, шоколад, чай і енергетичні напої перезбуджує нервову систему і перешкоджає здоровому сну. Тому вживати ці продукти перед сном не потрібно.

7. Гостра і дуже жирна їжа

Не варто їсти перед сном, оскільки така їжа може викликати дискомфорт у шлунку, печію, здуття живота, що вже точно не сприятиме міцному сну.

Якою повинна бути ідеальна вечеря?

Вечеря, в ідеалі, - це найлегший прийом їжі. На її частку має припадати всього 25% добових калорій. Вечеря повинна складатися з 3 основних макронутріентів: білків, жирів і вуглеводів, але з набагато меншою калорійністю. В якості білка ми вибираємо максимально легко засвоюваний білок. Це може бути риба, яйця або м'ясо птиці. З вуглеводів ми їмо тільки овочі. Жири - це різні нерафіновані олії, які ми додаємо в овочі.

Якщо у вас є інсулінорезистентність, то овочі не повинні бути крохмалистими. Якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, особливо в стадії загострення, то ви повинні їсти на вечерю тільки термооброблені овочі, а сирі овочі намагайтеся їсти тільки на сніданок і обід.

Приклади гарної вечері: філе білої риби з пюре з цвітної капусти з овочевим салатом або овочеве рагу з шматочком білого м'яса.