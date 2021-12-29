Три стратегії поведінки під час труднощів

Напевно, якщо задатися метою знайти людину, у якої немає проблем, вона буде провалена. Навіть сама щаслива, позитивно мисляча і відкрита людина стикається з труднощами. Складні завдання, виклики, негаразди – важлива частина нашого особистого та професійного життя, пише Юлия Щербаченко, Сlutch.

Але, чому для одних людей труднощі, кризи, проблеми стають уроками і тим, де людина дорослішає і росте сам над собою? А для інших – точкою зламу, розчарування в собі, людей та світу навколо?

Коли ми відчуваємо власне безсилля в тому, щоб вирішити, впоратися з певною ситуацією, ми стикаємося з почуттям безпорадності. І разом з тим, можемо вибирати один із способів пасивної поведінки. Що це за способи?

Способи пасивної поведінки

№1 Нічого не робити (ігнорування проблеми)

Стратегія «плисти за течією» і «будь що буде». Який може бути вихід? Навчитися відчувати і думати. Важливо навчитися розуміти, в чому частина моєї відповідальності і мого контролю. На що я впливаю? Яким чином? Який результат це може дати? Які є інші чинники, які від мене не залежать?

№2 Надмірна адаптація (змиритися з тим, що все важко, недосяжно)

Потрапивши у стан безпорадності, буває непросто залишатися в дорослому стані і задавати собі питання. Безпорадність — це дуже глибоке дитяче стан, в якому важливо, щоб поряд була людина, мудрий, спокійний, який буде опорою і скаже, що все буде добре. Можна виростити цей турботливий батьківський образ всередині себе, що в такі моменти буде готовий заспокоїти безпорадну дитину.

І тоді, коли паніка буде зупинена, можна буде переходити до того, щоб задавати собі питання. Щоб вибиратися з цих стратегій і шукати інші шляхи.

№3 Ажитація (активне повторення певних дій, стереотипів поведінки, які не приводять до результату)

Працює за принципом «робити хоч щось», лише б не сидіти на місці, лише б не загострюватися на своїх почуттях і переживаннях. Вихід — навчитися давати собі визнання і приймати власну недосконалість як норму.

Ажитація по своїй суті теж є способом втечі від реальності і уникнення вирішення ситуації, пошуку шляхів для цього. За фактом, це як певний самообман. Я зроблю дещо, щоб не так сильно лаяти себе, відчувати себе не таким «неповноцінним», як я себе почуваю.

Головне пам'ятати — в реальності можливості завжди є. Важливо – дати собі дозвіл їх побачити, знайти, відкрити, усвідомити.І тоді труднощі і проблеми стануть не тим, що запрошує до розчарування в усьому, а тим, що надає більше внутрішніх сил і віри в свої можливості!