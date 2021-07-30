Тварини з незвичайною забарвленням (фото)

Колір шкіри, очей і шерсті (у тварин) ми отримуємо від матінки-природи, яка іноді так сильно мудрує, що на світ з'являються люди і звірі з різним кольором очей, вітиліго або альбінізмом, повідомляє Slovofraza.

Саме такими незвичайними кольорами ми хочемо поділитися з вами, щоб ви не забували, що в природі є маса всього цікавого!

"Це Фанні. У неї рідкісне захворювання шкіри, зване вітиліго, через яке її шерсть місцями втрачає пігмент. Вона виглядає так мило!".

А у цього песика сердечка навколо очей.

Гігантська барвиста цикада.

Дивовижна особина багатоколірний лорикет.

Рідкісний рябий лось, помічений на Алясці.