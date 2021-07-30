Тягне як магнітом: ці знаки Зодіаку не можуть один без одного

Астрологи назвали чотири пари знаків Зодіаку, яких тягне один до одного як магнітом, повідомляє УНІАН.

Овен і Терези

У такій парі Овни починають вчитися думати, перш ніж щось робити. А ось Терези більш прямолінійні. В цілому вони обидва вміють правильно розставляти пріоритети. А також вони не бояться відстоювати те, що вважають правильним.

Телець і Скорпіон

Вони темпераментні і часто жертвують багато чим заради любові. Вони мають особливість дивитися в майбутнє і бачити перспективи. В цілому вони відмінна команда, яка буде насолоджуватися сімейним життям і допомагати один одному в кар'єрі.

Козоріг і Рак

З цих двох завжди виходить працьовитий і могутній дует. А ще вони є найсимпатичнішою зодіакальною парою. Раки бачать у Козерогах своїх захисників, а Козероги захоплюються їх відкритістю.

Риби і Діва

Діви допомагають Рибам реалізовувати свої бажання, а ось Риби допомагають їм знайти емоційну стабільність. Ці двоє складають відмінну пару, бо такий союз дозволяє їм об'єднати свої найсильніші сторони.