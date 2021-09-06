Причини психологічної кризи і як її подолати без фахівця

Кожна людина в певні періоди життя відчуває малоприємні відчуття, які супроводжуються переживаннями, перепадами настрою, стресом і навіть депресією. Це явище отримало назву психологічна криза - ситуації, коли рівень внутрішніх суперечностей збігається з життєвими труднощами, повідомляє Креатив.

В такому стані людина не бачить майбутнього, не розуміє, як поводитися і що слід змінити, щоб позбавиться від проблеми. Які ж причини кризи та шляхи її подолання?

Ознаки настання психологічної кризи

Психологи виділяють кілька ознак, які сигналізують про наближення емоційної бурі і розвитку внутрішньої кризи:

проблема, яка вас турбує, наростає і набуває характеру нескінченності;

почуття дискомфорту і невдоволення поточним станом справ все частіше виводить з себе, робить засмученим або агресивним;

з'явилася напруженість у відносинах з оточуючими людьми - вони стали дратувати і набридати;

в роботі організму почастішали збої - втрата апетиту або його безконтрольна поява, безсоння або, навпаки, слабкість, постійно вимагає сну;

не проходить відчуття тривоги, незібраність, втрата концентрації і продуктивності.

Нерідко психологічну кризу можна розпізнати по перепадів настрою. Воно починає критично відхилятися від нормального в сторону гніву і агресії або крайнього песимізму і апатії.

Причини психологічної кризи

Причинами, що провокують виникнення психологічної кризи, стають значущі життєві події. Вони носять форс-мажорний характер або в чомусь залежать від самої людини, наприклад:

техногенні або природні катастрофи, війни;

смерть когось із близьких;

серйозне захворювання;

сором за свою поведінку чи вчинки;

відсутність роботи і виникають внаслідок цього фінансові труднощі;

складності у відносинах з партнером, близькими людьми, батьками, друзями.

Різноманіття причин, що викликають психологічну кризу, часто не дає можливості точно поставити діагноз. Тому фахівці рекомендують уважно ставитись до тих, хто пережив будь-яку подію з даного списку. Психологічні проблеми виражаються в яскравій емоційній формі, але іноді протікають і непомітно.

Чи можливо подолання кризи без допомоги психолога?

Щоб психологічна криза минула без ускладнень, і не довелося звертатися до фахівців, слід приділяти більше уваги своїм бажанням і почуттям. Ігнорування проблем емоційного самопочуття тільки погіршує ситуацію, викликаючи затяжну депресію та інші труднощі. Способи ефективного і якісного подолання цієї проблеми групуються наступним чином:

Фізичні. Турботи про своє тіло і зовнішність здатні не тільки відвернути від негативу, але і змінити життя. Заняття спортом, прогулянки, йога або медитація, відвідування салонів краси, зміна зовнішнього вигляду та іміджу розсіють погані почуття і спогади, наповнять організм гормонами щастя. Розумові. Деяким людям важливо аналізувати ситуацію, ретельно зважуючи всі її складові. Удосконалюючи ці навички, можна значно допомогти самому собі. Творчі. Піти з головою в творчість, розкрити свої мрії і фантазії - краще рішення для виходу з кризової ситуації. Створюючи щось нове власними руками, можна позбутися від накопичених емоцій. Соціальні. Спілкування з однодумцями, друзями і близькими дозволяє відновити емоційну стабільність, адже спілкування - це одна з природних потреб людини. При переживанні своїх проблем на самоті є велика ймовірність, що їх рішення буде невірним. Варто порадитися з тим, кому можна довіряти, прислухатися до думки близьких і дорогих людей.

Якщо застосовувати ці методи в сукупності, то подолання психологічної кризи може пройти непомітно для самого себе. Головне, робити це на регулярній основі, і результат не змусить себе чекати, при цьому цілком імовірно, що вдасться уникнути рецидиву кризи.

Психологічна криза - це важко і неприємно, але не слід занурюватися у цю кризу з головою і повністю відгороджуватися від життя.

У більшості випадків, емоційні зриви ніяк не вирішують того, що вже відбулося, тому так важливо проаналізувати їх причини, націлити себе на подолання нинішнього стану і постаратися відволіктися від пережитого, дивлячись тільки в майбутнє.