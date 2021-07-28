Десять причин кинути курити вейп

"Легкі" електронні сигарети змушують курця вдихати дим більш інтенсивно, тим самим поглинати максимум канцерогенних смол. Насправді вейпи містять не менше, а іноді - більше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети, повідомляє Сегодня.

Які хвороби викликає куріння

Але якщо постійно курити сигарети, які містять тютюн, або модні "вейпи", то можна заробити:

ослаблення захисних сил організму, імунітет стає слабким і перестає чинити опір інфекціям,

серцево-судинні захворювання,

проблеми з дихальними шляхами і легенями, аж до розвитку астми.

очні хвороби, від розвитку катаракти до повної сліпоти,

безпліддя,

імпотенцію, проблеми з чоловічим здоров'ям,

пародонтоз та інші захворювання ротової порожнини,

остеопороз,

передчасне старіння шкіри,

рак - не тільки легких, а також крові, шлунка, ротової порожнини, сечостатевої системи і інших органів.

Медики заявляють, що сигаретний дим пошкоджує клітини організму, викликаючи онкологічні процеси в різних органах і системах. У зоні ризику - не тільки самі курці.

Як відмовитися від сигарет - поради медиків

Щоб відмовитися від сигарет і не закурити стало легше, медики рекомендують: