Десять причин кинути курити вейп
"Легкі" електронні сигарети змушують курця вдихати дим більш інтенсивно, тим самим поглинати максимум канцерогенних смол. Насправді вейпи містять не менше, а іноді - більше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети, повідомляє Сегодня.
Які хвороби викликає куріння
Але якщо постійно курити сигарети, які містять тютюн, або модні "вейпи", то можна заробити:
- ослаблення захисних сил організму, імунітет стає слабким і перестає чинити опір інфекціям,
- серцево-судинні захворювання,
- проблеми з дихальними шляхами і легенями, аж до розвитку астми.
- очні хвороби, від розвитку катаракти до повної сліпоти,
- безпліддя,
- імпотенцію, проблеми з чоловічим здоров'ям,
- пародонтоз та інші захворювання ротової порожнини,
- остеопороз,
- передчасне старіння шкіри,
- рак - не тільки легких, а також крові, шлунка, ротової порожнини, сечостатевої системи і інших органів.
Медики заявляють, що сигаретний дим пошкоджує клітини організму, викликаючи онкологічні процеси в різних органах і системах. У зоні ризику - не тільки самі курці.
Як відмовитися від сигарет - поради медиків
Щоб відмовитися від сигарет і не закурити стало легше, медики рекомендують:
- проконсультуватися з наркологом і психологом, лікарі допоможуть підібрати спеціальні препарати і техніки для боротьби зі звичкою,
- заручитися підтримкою близьких вам людей,
- почніть міняти стиль життя, відмовившись не тільки від сигарет, а також шкідливої їжі, пасивного проведення часу і всього того, що асоціюється з курінням,
- носіть з собою жувальну гумку або льодяники, щоб почати жувати, якщо захочеться курити,
- не лайте себе за зриви, а за витримку і кожен новий день без нікотину - заохочуйте.