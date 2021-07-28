Десять причин кинути курити вейп

Десять причин кинути курити вейп

"Легкі" електронні сигарети змушують курця вдихати дим більш інтенсивно, тим самим поглинати максимум канцерогенних смол. Насправді вейпи містять не менше, а іноді - більше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети, повідомляє Сегодня.

Які хвороби викликає куріння

Але якщо постійно курити сигарети, які містять тютюн, або модні "вейпи", то можна заробити:

  • ослаблення захисних сил організму, імунітет стає слабким і перестає чинити опір інфекціям,
  • серцево-судинні захворювання,
  • проблеми з дихальними шляхами і легенями, аж до розвитку астми.
  • очні хвороби, від розвитку катаракти до повної сліпоти,
  • безпліддя,
  • імпотенцію, проблеми з чоловічим здоров'ям,
  • пародонтоз та інші захворювання ротової порожнини,
  • остеопороз,
  • передчасне старіння шкіри,
  • рак - не тільки легких, а також крові, шлунка, ротової порожнини, сечостатевої системи і інших органів.

Медики заявляють, що сигаретний дим пошкоджує клітини організму, викликаючи онкологічні процеси в різних органах і системах. У зоні ризику - не тільки самі курці.

Як відмовитися від сигарет - поради медиків

Щоб відмовитися від сигарет і не закурити стало легше, медики рекомендують:

  • проконсультуватися з наркологом і психологом, лікарі допоможуть підібрати спеціальні препарати і техніки для боротьби зі звичкою,
  • заручитися підтримкою близьких вам людей,
  • почніть міняти стиль життя, відмовившись не тільки від сигарет, а також шкідливої їжі, пасивного проведення часу і всього того, що асоціюється з курінням,
  • носіть з собою жувальну гумку або льодяники, щоб почати жувати, якщо захочеться курити,
  • не лайте себе за зриви, а за витримку і кожен новий день без нікотину - заохочуйте.

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