Як відновити здоров'я після харчового отруєння

Ці прості методи лікування харчового отруєння допоможуть впоратися з розладом травлення, якщо у вас, звичайно, не важкий випадок отруєння, повідомляє Econet.

Якщо ви вживаєте заходів, щоб захистити себе, але все ж у підсумку отримуєте харчове отруєння, знайте, що є кілька способів, які ви можете зробити, щоб підтримати свій організм під час лікування. І навіть якщо у вас було харчове отруєння в минулому, ви можете спробувати знищити старі бактерії, які все ще можуть перебувати в організмі.

Прості, але ефективні методи лікування харчового отруєння

1. Підтримувати водний баланс в організмі протягом всієї вашої хвороби має дуже важливе значення.

Спробуйте змішати кокосову воду (свіжу або пастеризовану) із звичайною високоякісною водою і часто пити цей напій.

Якщо ви хочете швидко запобігти зневоднення, це може бути секретним засобом, який вам потрібен. Між нападами блювоти і діареєю, вживання цього напою може мати велике значення. Коли ці напади припиняться, а біль в кишечнику все одно залишиться, продовжуйте приймати цю корисну рідину.

2. Лимонна вода і імбирна вода - це ще два напої, які варто враховувати при складанні протоколу лікування. Їх регулярне вживання може бути дуже корисним для вашого одужання.

Якщо в минулому у вас було харчове отруєння, ви можете спробувати знищити старі бактерії, які все ще можуть перебувати в організмі. Спробуйте застосувати те, що ви дізналися з цієї статті, і включіть в раціон продукти, які діють як зброя проти бактерій.