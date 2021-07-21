Як варити сочевицю: рецепти смачних та поживних страв із бобових

Сочевиця – універсальна зернобобова культура, з якої можна готувати різні смачні й корисні страви. Вона буває різних видів: червона, жовта, зелена, коричнева і навіть чорна, повідомляє УНИАН.

Будь-яку сочевицю спочатку треба перебрати від сміття і добре промити під проточною водою. А потім замочити або одразу варити – все залежить від кольору.

Зелена сочевиця не потребує попереднього замочування. Вона чудово зберігає форму, тому її часто використовують для салатів та інших страв, де потрібні цілі бобові. На одну частину бобів беруть дві частини води. Після закипання її варять до готовності близько 20-25 хвилин.

Боби коричневої сочевиці заливають холодною водою й залишають на 40-60 хвилин. Потім обполіскують під проточною водою і перекладають у каструлю. Стандартні пропорції бобів і рідини – 1:2. У середньому коричнева бобова культура вариться 40-60 хвилин.

Червона і жовта сочевиця не вимагає замочування і добре розварюється. Її заливають водою у співвідношенні 1:2. Після закипання води бобові готуються 10-15 хвилин.

Зелена сочевиця з грибами

Сочевиця зелена - 1 ст.

Печериці - 250 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Часник - 3 зубчики

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Рослинна олія - 2-3 ст. л.

Зелень (кріп або петрушка) - за смаком

Сочевицю насамперед слід перебрати та промити. Потім залити двома склянками води, посолити. Довести до кипіння і варити 20 хвилин, сочевиця повинна повністю бути звареною, але не розваритися.

Цибулю порізати кубиками, моркву натерти на великій тертці, часник пропустити через прес або нарізати кубиками. Обсмажити овочі до напівготовності на рослинній олії.

Додати порізані гриби. Смажити до готовності, посолити та поперчити. За бажанням додати улюблені спеції.

Викласти смажені овочі та гриби до сочевиці, додати зелень і перемішати.

Котлети з сочевиці й кус-кусу

Сочевиця червона - 1 ст.

Кус-кус - 1 ст.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Томати у власному соку - 100 мл

Петрушка (свіжа) - 100 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Оливкова олія - 2 ст. л.

Часник - 4 зубчики

Для соусу

Томати у власному соку - 200 г

Оливкова олія - 1 ст. л.

Кінза (суха) - 1 ст. л.

Горіх мускатний (сухий) - 1 ч. л.

Сочевицю промити. Покласти в каструлю, залити 2 склянками води й посолити за смаком. Довести до кипіння і варити на слабкому вогні до готовності 10-15 хвилин (води повинно залишитися трохи).

Зняти з вогню. Додати кус-кус, перемішати. Накрити кришкою і залишити на 15 хвилин.

Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистого кольору на оливковій олії. Влити томатний сік. Додати сіль та перець. Перемішати, потримати на вогні 1-2 хвилини. Зняти з вогню. Додати нарізану петрушку й перемішати.

Змішати смажені овочі з сочевицею та кус-кусом. Перемішати.

Сформувати котлети. Обсмажити їх на сковороді (найкраще з антипригарним покриттям) без олії по 1 хвилині з кожного боку.

Червона сочевиця з овочами

Сочевиця червона - 200 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Перець болгарський - 0,5 шт.

Помідори перетерті - 1 ст.

Олія - 1 ст. л.

Вода - приблизно 400 мл

Сіль, перець чорний - за смаком

Куркума - за смаком

Паприка копчена - за смаком

Нарізати цибулю і потерти на тертці моркву. На невеликій кількості олії обсмажити цибулю до золотистого кольору.

Додати до цибулі натерту моркву та нарізаний болгарський перець, обсмажувати ще 2 хвилини.

Влити склянку томатної рідини (підійдуть подрібнені помідори без шкірки). Дати овочам потомитися приблизно 2-3 хвилини.

Додати промиту сочевицю й дві склянки води. Перемішати все, накрити кришкою і на маленькому вогні під кришкою тушкувати приблизно 5-10 хвилин. При цьому слід періодично перемішувати, щоб не пригоріло. За потреби можна додати води.

Коли сочевица буде м'якою, але ще не розвареною, додати сіль, перець, куркуму і копчену паприку за смаком. Тушкувати ще 2 хвилини й прибрати з вогню.