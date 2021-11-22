Продукти харчування, які впливають на чоловіче здоров'я

Інформація про те, як продукти харчування впливають на чоловіче здоров'я, постійно з'являються в новинних порталах інтернету. До останнього часу активно обговорюється вплив таких популярних «чоловічих» продуктів як м'ясо смажене, холостяцька яєчня, смачні ковбаси і улюблене пиво, повідомляє Produkt-pitaniya.

Взагалі м'ясо і яйця повинні позитивно позначатися на здоров'я людини. Однак вчені попереджають, що ці продукти можуть також дати протилежний ефект.

М'ясо смажене

Небезпека криється в шкірці, яка утворюється при смаженні. Вона містить масу канцерогенів і інших шкідливих для здоров'я речовин. Корисне м'ясо повинно бути нежирним і правильно приготованим з точки зору здоров'я. Якщо ви все ж не можете без смаженого м'яса, то намагайтеся використовувати для цього відкритий вогонь і повільну підготовку. Не забувайте про правильний маринад.

Яєчня

Сама холостяцька їжа - яєчня - виявилася в чорному списку у дієтологів. Тут виною всьому є холестерин, який в надлишку складається в цій страві і негативно впливає на печінку і серце чоловіка, що в підсумку позначається на активності сперматозоїдів.

Дієтологи не хочуть лякати, а просто нагадують чоловікам (особливо холостякам), що не варто зациклюватися на ній, що крім яєшні існує ще велика різноманітність інших продуктів харчування та страв з них, і що чоловікам слід і далі освоювати ази, а потім і шедеври кулінарного мистецтва, досягаючи в цьому виді діяльності (зовсім не обов'язково професійної) свої незаперечні переваги.

Ковбасні вироби

При зловживанні ковбасами та іншими м'ясними копченостями чоловік однозначно втрачає свою продуктивність. В результаті можуть бути проблеми з ерекцією і якістю сперматозоїдів. Також погіршується робота всієї сечостатевої системи.

Пиво

Містячий в пиві хміль і ячмінь мають фітоестрогени, які можуть погано вплинути на чоловіче здоров'я, в тому числі потенцію, але «добре» вплинути на утворення так званого «пивного» живота. Втім, помірне споживання цього напою нічого поганого не принесе.