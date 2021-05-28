Названо продукти, що підвищують ризик розвитку деменції та Альцгеймеру

Названо продукти, що підвищують ризик розвитку деменції та Альцгеймеру

Вчені з'ясували, що часте вживання обробленого м'яса збільшує ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера, пише Тетяна Бессараб, Вести.

Результати дослідження опубліковані в журналі The American Journal of Clinical Nutrition. Одним з факторів розвитку деменції є харчування людини. Нездорова їжа може спровокувати деменцію та хворобу Альцгеймера, до таких продуктів належить оброблене м'ясо - бекон, шинка, сосиски, м'ясні консерви, копчене м'ясо та інше.

Щоб довести зв'язок між вживанням різних видів м'яса і розвитком деменції, вчені вивчили дані про стан здоров'я та харчові звички понад 493 тисяч британців від 40 до 69 років.

У результаті дослідження фахівці з'ясували, що вживання однієї скибочки бекону або ковбаси (обробленого м'яса) в день було пов'язано зі збільшенням ризику розвитку деменції (на 44%) і хвороби Альцгеймера (на 52%). Цей фактор ризику був однаково виражений як для людей з генетичною схильністю, так і без неї.

При цьому щоденне вживання 50 грамів необробленого червоного м'яса, наприклад яловичини або телятини, пов'язане зі зниженням ризику розвитку деменції на 19% і хвороби Альцгеймера на 30%, йдеться в дослідженні.

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