Названо продукти, що підвищують ризик розвитку деменції та Альцгеймеру

Вчені з'ясували, що часте вживання обробленого м'яса збільшує ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера, пише Тетяна Бессараб, Вести.

Результати дослідження опубліковані в журналі The American Journal of Clinical Nutrition. Одним з факторів розвитку деменції є харчування людини. Нездорова їжа може спровокувати деменцію та хворобу Альцгеймера, до таких продуктів належить оброблене м'ясо - бекон, шинка, сосиски, м'ясні консерви, копчене м'ясо та інше.

Щоб довести зв'язок між вживанням різних видів м'яса і розвитком деменції, вчені вивчили дані про стан здоров'я та харчові звички понад 493 тисяч британців від 40 до 69 років.

У результаті дослідження фахівці з'ясували, що вживання однієї скибочки бекону або ковбаси (обробленого м'яса) в день було пов'язано зі збільшенням ризику розвитку деменції (на 44%) і хвороби Альцгеймера (на 52%). Цей фактор ризику був однаково виражений як для людей з генетичною схильністю, так і без неї.

При цьому щоденне вживання 50 грамів необробленого червоного м'яса, наприклад яловичини або телятини, пов'язане зі зниженням ризику розвитку деменції на 19% і хвороби Альцгеймера на 30%, йдеться в дослідженні.